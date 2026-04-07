PSTET Result 2026: PSEB ने जारी किया पीएसटीईटी का रिजल्ट, अब लाइफटाइम वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट

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PSTET 2026: PSEB ने पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट (PSTET) का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड...
PSTET 2026: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट (PSTET) का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स PSTET पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट pstet2025.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. PSTET 2026 की परीक्षा 15 मार्च 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी.
लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को जिंदगी भर के लिए वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाएगा. पहले यह सर्टिफिकेट सिर्फ 7 साल के लिए मान्य था. यह सर्टिफिकेट पंजाब सरकार के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में टीचिंग के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता है. PSTET 2025 का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल पोर्टल पर Result सेक्शन में जाना होगा और परीक्षा से जुड़े लिंक पर क्लिक करने पर पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट दिखाई देगा जिसे डाउनलोड कर भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है.
पेपर 1 में 53,474 उम्मीदवारों में से 28,243 उम्मीदवार पास हुए हैं. PSTET 2025 के क्वॉलिफाइंग मार्क्स पहले की तरह ही है. सामान्य और EWS कैटिगरी के उम्मीदवारों को जहां यह परीक्षा पास करने के लिए कुल 60% मार्क्स लाने होंगे, वहीं SC, ST और OBC सहित आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसे पास करने के लिए कम से कम 55% मार्क्स हासिल करने होंगे.
PSTET 2026 स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों से जुड़ी जरूरी जानकारियां जैसे उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटिगरी (सामान्य, OBC, SC, ST), विषय की विशेषज्ञता (मैथ्स, साइंस या सोशल साइंस), पेपर टाइप (पेपर I या पेपर II), हर पेपर में मिले मार्क्स, क्वॉलिफाइंग स्टेटस (पास/फेल) दी गई होंगी.
बोर्ड ने बताया कि सफल उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने की तारीख से दो हफ्ते के अंदर अपना ऑफिशियल एलिजिबिलटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे. यह सर्टिफिकेट टीचर के पदों के लिए पात्रता के प्रमाण की तरह काम करेगा जिसमें पेपर 1 में पास होने वाले कैंडिडेट्स प्राइमरी और पेपर 2 में पास होने वाले कैंडिडेट्स अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के पात्र होंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कोरकार्ड को ध्यान से वेरिफाई कर लें और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए इस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें.
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