India Post Merit List 2026: कब आएगी इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट? जानें डिटेल्स

वेस्ट एशिया में जारी तनाव पर हमारी नज़र, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताः एस जयशंकर

क्या कॉफी या कोको पाउडर से सफेद बाल डार्क ब्राउन होंगे? एक्सपर्ट्स से जानें होममेड हेयर डाई कैसे बनाएं?

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

एजुकेशन

एजुकेशन

PSTET Admit Card 2026: पंजाब टीईटी का एडमिट कार्ड जारी, pstet.pseb.ac.in से ऐसे करें तुरंत डाउनलोड

PSTET Admit Card 2026: PSTET 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अगर आपने भी इसके लिए आवेदन किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट के इस डायरेक्ट लिंक से अपना एडमिट कार्ड फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 09, 2026, 03:08 PM IST

PSTET Admit Card 2026: पंजाब टीईटी का एडमिट कार्ड जारी, pstet.pseb.ac.in से ऐसे करें तुरंत डाउनलोड

PSTET Admit Card 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

PSTET Admit Card 2026: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पंजाब (SCERT) ने PSTET 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट (PSTET) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट pstet2025.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

PSTET 2026 की परीक्षा 15 मार्च 2026 को पंजाब भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें और परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर इसकी एक प्रिंटेड कॉपी जरूर ले जाएं.

PSTET परीक्षा उन उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करती है जो सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्राइमरी (कक्षा 1-5) और अपर प्राइमरी (कक्षा 6-8) लेवल के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं.

PSTET Admit Card 2026: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना PSTET 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट pstet2025.org या pstet.pseb.ac.in पर जाएं.
- होमपेज पर PSTET 2026 Admit Card Download के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- PSTET 2026 का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. परीक्षा के दिन इसका इस्तेमाल करने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.

PSTET 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

PSTET हॉल टिकट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है. इसे डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगइन करना होगा. एडमिट कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है और इसे वैलिड फोटो आईडी के साथ एग्जाम सेंटर पर लाना जरूरी है. एडमिट कार्ड के बिना उम्मीदवारों को एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम और फोटो, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तारीख और समय, परीक्षा के दिन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जैसे डिटेल्स दिए गए होंगे. उम्मीदवारों को अगर अपने एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो उन्हें सुधार के लिए तुरंत परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

PSTET Admit Card 2026: परीक्षा के दिन के लिए जरूरी गाइडलाइंस

PSTET 2026 परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए:
- परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाएं.
- वेरिफिकेशन के लिए वैलिड फोटो आईडी साथ लाएं.
- निर्धारित समय से काफी पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं.
- परीक्षा अधिकारियों के दिए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करें.
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ न ले जाने पर परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
बॉलीवुड की वो 5 अभिनेत्रियां जो कमाई में पतियों से हैं कोसों आगे; 1 के पास हसबैंड से 100 गुना ज्यादा दौलत
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
