PSTET 2026 Answer Key: पंजाब टीईटी की आंसर की कब होगी जारी? जानें ऑब्जेक्शन विंडो खुलने का डेट और टाइम

PSTET 2026 Answer Key: पंजाब टीईटी की परीक्षा का आयोजन 15 मार्च को हुआ था जिसके बाद उम्मीदवार अब आंसर की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जानें कब ऑफिशियल आंसर की जारी होगी...

PSTET 2026 Answer Key: पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने 15 मार्च 2026 को पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट (PSTET) परीक्षा आयोजित की थी. ऐसे में अब उम्मीदवार बेसब्री से आंसर की का इंतजार कर रहे हैं जिससे वे अपने नंबरों का अनुमान लगा सकें. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हफ्ते पंजाब टीईटी की आंसर की जारी हो सकती है. एक बार आंसर की जारी होने के बाद बोर्ड ऑब्जेक्शन विंडो भी खोलेगा और उम्मीदवार गड़बड़ उत्तरों के लिए ऑब्जेक्शन कर सकेंगे.

पंजाब बोर्ड सारे ऑब्जेक्शन को एक्सपर्ट टीम से रिव्यू करवाकर फाइनल आंसर की जारी करेगा और इसके बाद फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट भी जारी हो जाएगा. पंजाब की टीईटी परीक्षा में कुल 150 नंबरों के 150 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे गए थे. इस परीक्षा में किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए गलत उत्तरों पर कोई अंक नहीं काटे जाएंगे.

PSTET 2026 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है और इसमें उम्मीदवारों के चुने हुए पेपर के आधार पर विभिन्न विषयों में MCQs पूछे जाते हैं. पंजाब टीईटी का पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है जबकि पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है.

PSTET 2026 Answer Key: कैसे चेक कर पाएंगे आंसर की?

पंजाब टीईटी की परीक्षा में शामिल उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके एक बार आंसर की जारी होने के बाद इसे डाउनलोड कर पाएंगे-

- पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pstet2025.org पर जाएं.

- होमपेज पर मौजूद लेटेस्ट अपडेट्स में जाकर PSTET 2026 Answer Key के लिंक पर क्लिक करें.

- अब आपको आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसे डाउनलोड करें और इससे अपने जवाब का मिलान करें.

- आंसर की के किसी जवाब में आपको कोई गड़बड़ी लगती है तो आप ऑब्जेक्शन विंडो के जरिये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.

- ऑब्जेक्शन के लिए आपको सही डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे.

PSTET 2026 Answer Key: PSTET क्या है?

पंजाब में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए पीएसटीईटी परीक्षा आयोजित की जाती है. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है जो इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं.

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