PSTET 2026 Answer Key: पंजाब टीईटी की आंसर की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

PSTET 2026 Answer Key: पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट (PSTET) की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

PSTET 2026 Answer Key: पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट (PSTET) की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. जो उम्मीदवार 15 मार्च 2026 को हुए पंजाब टीईटी की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट pstet2025.org पर जाकर आंसर की को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

बोर्ड ने उत्तरों में किसी भी गलती को चुनौती देने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी खोल दिया है. परीक्षा खत्म होने के बाद पीएसईबी ने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी करने के साथ-साथ उम्मीदवारों की ओएमआर शीट भी जारी कर दी है. उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगइन कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चन पेपर के सीरीज के मुताबिक आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं.

पंजाब की टीईटी परीक्षा में कुल 150 नंबरों के 150 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे गए थे. इस परीक्षा में किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए गलत उत्तरों पर कोई अंक नहीं काटे जाएंगे. PSTET 2026 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है और इसमें उम्मीदवारों के चुने हुए पेपर के आधार पर विभिन्न विषयों में MCQs पूछे जाते हैं. पंजाब टीईटी का पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है जबकि पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है.

PSTET 2026 Answer Key: कैसे चेक कर पाएंगे आंसर की?

पंजाब टीईटी की परीक्षा में शामिल उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके एक बार आंसर की जारी होने के बाद इसे डाउनलोड कर पाएंगे-

- पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pstet2025.org पर जाएं.

- होमपेज पर मौजूद लेटेस्ट अपडेट्स में जाकर PSTET 2026 Answer Key के लिंक पर क्लिक करें.

- अब आपको आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसे डाउनलोड करें और इससे अपने जवाब का मिलान करें.

- आंसर की के किसी जवाब में आपको कोई गड़बड़ी लगती है तो आप ऑब्जेक्शन विंडो के जरिये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.

- ऑब्जेक्शन के लिए आपको सही डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे.



PSTET 2026 Answer Key डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

PSTET 2026 Answer Key: PSTET क्या है?

पंजाब में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए पीएसटीईटी परीक्षा आयोजित की जाती है. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है जो इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं.

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