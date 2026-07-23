PSSSB Jail Warden Admit Card 2026 जारी, sssb.punjab.gov.in के इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

PSSSB Jail Warden Admit Card 2026: PSSSB ने जेल वार्डर और मैट्रन भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जानें डिटेल्स...

PSSSB ने जारी किया जेल वॉर्डर के एग्जाम का एडमिट कार्ड

sssb.punjab.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं हॉल टिकट

26 जुलाई 2026 को आयोजित होगी परीक्षा

कुल 532 पद भरें जाएंगे

PSSSB Jail Warden Admit Card 2026: अगर आपने पंजाब में जेल वार्डर और मैट्रन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए जरूरी खबर है. पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन (PSSSB) ने जेल वार्डर और मैट्रन भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अपना हॉल टिकट PSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

PSSSB Jail Warden Admit Card 2026: कितने पदों पर हो रहीं भर्तियां?

PSSSB की ओर से यह भर्ती, विज्ञापन संख्या 08/2026 के तहत की जा रही है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 532 पदों को भरा जाना है. इनमें 475 पद जेल वार्डर और 57 पद मैट्रन के हैं. इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 26 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उस पर दी गई परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियों को सावधानी से चेक कर लें.

PSSSB जेल वार्डर और मैट्रन भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र का पता, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी और परीक्षा के दिन के लिए जरूरी निर्देश दिए गए होंगे. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और दूसरे निर्देशों को ध्यान से जरूर पढ़ लेना चाहिए.

PSSSB Jail Warden Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें हॉल टिकट?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले PSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं. वेबसाइट पर संबंधित भर्ती या एडमिट कार्ड सेक्शन में जाएं और Jail Warder और Matron Recruitment 2026 के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई जानकारी में अपना एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन आईडी और जन्मतिथि एंटर करें. अब लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करके अच्छी तरह चेक लें और परीक्षा के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है या वेबसाइट पर कॉल लेटर नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले अपनी लॉगिन डिटेल्स दोबारा चेक कर लें. इसके अलावा, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के इनबॉक्स के साथ-साथ स्पैम और जंक फोल्डर भी चेक करें. अगर इसके बाद भी एडमिट कार्ड नहीं मिलता है तो उम्मीदवारों को PSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद कॉन्टैक्ट डिटेल्स के जरिए बोर्ड से संपर्क करना चाहिए.

PSSSB Jail Warden Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

PSSSB Jail Warden Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद क्या करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र का पता और दूसर पर्सनल डिटेल्स सावधानी से चेक कर लेने चाहिए. अगर किसी जानकारी में गलती नजर आती है तो परीक्षा से पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र का पता पहले ही देख लें, जिससे परीक्षा वाले दिन पहुंचने में देरी न हो.

PSSSB Jail Warden Admit Card 2026: एग्जाम वाले दिन किन बातों का रखें ध्यान?

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ लेकर जाना जरूरी है. इसके साथ ही एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड भी अपने पास रखें. परीक्षा केंद्र पर एंट्री और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से जुड़े नियमों का पालन करना होगा.

PSSSB जेल वार्डर और मैट्रन भर्ती की चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद आगे के चरण आयोजित किए जाएंगे. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में शामिल होना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा पूरी होने और भर्ती प्रक्रिया खत्म होने तक अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी सुरक्षित रखें. साथ ही, भर्ती से जुड़े किसी भी नए अपडेट, परीक्षा से जुड़े निर्देश या आगे की प्रक्रिया की जानकारी के लिए PSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित तौर पर चेक करते रहें.