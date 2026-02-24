FacebookTwitterYoutubeInstagram
BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

CUET UG 2026 के उम्मीदवारों को राहत, NTA ने फिर से खोला एप्लीकेशन पोर्टल

एजुकेशन

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

पंजाब में ग्रुप डी के पदों के लिए बंपर भर्तियां आई हैं. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 24, 2026, 06:54 PM IST

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

PSSSB Group D Recruitment 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत ग्रुप डी भर्ती के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी की है. बोर्ड पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में कई खाली पदों को भरेगा. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट आखिरी तारीख 20 मार्च 2026 से पहले पूरा करना होगा. 

आवेदकों का कक्षा 10 पास होना और मैट्रिक लेवल पर पंजाबी का अध्ययन करना अनिवार्य है. भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है. 

PSSSB Group D Recruitment 2026: ऑफिशियल नोटिफिकेशन के डिटेल्स

विज्ञापन संख्या 04/2026 की डिटेल्ड नोटिफिकेशन पीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है. इसमें पदवार रिक्तियों, पात्रता शर्तों, आरक्षण नियमों, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिस को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए.

नोटिफिकेशन में कैटिगरी वाइज फीस डिटेल्स, आयु में छूट के नियम और डॉक्यूमेंट अपलोड करने से जुड़े अहम निर्देश भी दिए गए हैं. एप्लीकेशन फीस में किसी भी तरह की गलती होने पर आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा. आवेदकों को सटीक जानकारी के लिए केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करना चाहिए. 

PSSSB ग्रुप डी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

PSSSB Group D Recruitment 2026: अहम तारीखें और वैकेंसी डिटेल्स

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी 2026 से शुरू होगी. आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक है. आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी 20 मार्च 2026 है. इस भर्ती में पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में सेवक, चौकीदार, सफाईकर्मी, सफाई सेवक, माली, लैब अटेंडेंट, मछुआरा और दूसरे ग्रुप डी पदों के लिए वैकेंसी शामिल हैं. हर पद के लिए वैकेंसी की सटीक संख्या ऑफिशियल विज्ञापन में दी गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड से संबंधित अपडेट के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.

PSSSB Group D Recruitment 2026: पात्रता, फीस और चयन प्रक्रिया

आवेदकों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है. मैट्रिक स्तर पर पंजाबी भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए. न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2026 तक 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल है. आरक्षित कैटिगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. सामान्य और स्वतंत्रता सेनानी कैटिगरी के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये है. अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा. दिव्यांग व्यक्तियों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा. पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को 200 रुपये का भुगतान करना होगा. चयन प्रक्रिया में फाइनल सिलेक्शन से पहले लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं.

