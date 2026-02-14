PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: इस राज्य में एक्साइज इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें क्या चाहिए योग्यता और कितनी होगी सैलरी

PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें डिटेल्स...

PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 197 वैकेंसी की घोषणा की गई है. योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इसकी भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट शामिल होंगे हालांकि कोई इंटरव्यू नहीं होगा. पंजाब सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार इस वैकेंसी को अलग-अलग कैटिगरी में बांटा गया है.

PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: पात्रता मापदंड

शैक्षणिक योग्यता:

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उन्हें मैट्रिक परीक्षा में पंजाबी विषय के साथ पास होना अनिवार्य है. उम्मीदवार ने ऑफिस एप्लीकेशन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सहित 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स पूरा किया हो या उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स (DOEACC) का 'O' लेवल प्रमाणपत्र हो.

आयु सीमा:

इन पदों के तहत आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल होना चाहिए. सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट लागू है.

PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया और परीक्षा का प्रारूप

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट शामिल है हालांकि इसमें किसी तरह का कोई इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट नहीं लिया जाएगा. लिखित परीक्षा कुल 100 नंबरों की ऑफलाइन मोड में होगी. इस परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे की समय सीमा दी जाएगी और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी. हर गलत उत्तर पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे. इसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी एंड एरिथमेटिक, कंप्यूटर बेसिक्स और लैंग्वेस प्रोफिसिएंसी (पंजाबी और इंग्लिश) से सवाल पूछे जाएंगे. जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा पास करेंगे, उन्हें टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. फाइनल सिलेक्शन निर्धारित चरणों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

सैलरी डिटेल्स

चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा. प्रारंभिक मूल वेतन 35,400 रुपये प्रति माह है, इसके साथ ही लागू भत्ते भी मिलेंगे.

आवेदन शुल्क

सामान्य श्रेणी: ₹1,000

अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): ₹250

पूर्व सैनिक और उनके आश्रित: ₹200

दिव्यांगजन: ₹500

PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

एक्साइज इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती का फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं. PSSSB Excise and Taxation Inspector recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करें और एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक से भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें. इसका कंफर्मेशन पेज अपने पास सेव करके रख लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तिथि, एडमिट कार्ड जारी होने और आगे के निर्देशों के बारे में अपडेट के लिए नियमित रूप से पीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें.

