PSEB Class 10 Toppers List 2026: हरलीन शर्मा इतने नंबर लाकर बनीं पंजाब बोर्ड की मैट्रिक टॉपर, जानें किस जिले ने मारी बाजी

PSEB Class 10 Toppers List 2026: पंजाब बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है जिसमें हरलीन शर्मा ने टॉप किया है, जानें उन्हें कितने नंबर मिले हैं और किस जिले से किसने टॉप किया है...

PSEB Class 10 Toppers List 2026: पंजाब बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. बोर्ड अध्यक्ष अमरपाल सिंह ने नतीजों का ऐलान किया. इस साल कुल 2,69,505 स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे. इसमें से कुल 2,54.744 स्टूडेंट्स पास हुए. इस साल का पास परसेंट 94.52% रहा. लुधियाना, अमृतसर और होशियारपुर के स्टूडेंट्स ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है. हर बार की तरह इस बार भी पंजाब बोर्ड में लड़कियों ने बाजी मारी है.

PSEB Class 10 Toppers List 2026: लड़कियों ने मारी बाजी

पंजाब बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में 1,27,753 लड़कियां शामिल हुई थीं, जिसमें से 1,22,595 लड़कियां पास हुईं, ऐसे में पास परसेंट 95.96% रहा. वहीं, 1,41,746 लड़के 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 1,32,143 लड़के पास हुए. ऐसे में लड़कों का पास परसेंट 93.23% रहा. पंजाब बोर्ड के जारी रिजल्ट आंकड़ों के अनुसार 13,126 स्टूडेंट्स को रि-अपीयर कैटेगरी में रखा है. वहीं 1,593 स्टूडेंट्स मैट्रिक की परीक्षा में फेल हुए हैं, जबकि 42 उम्मीदवारों का रिजल्ट रोक दिया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स ने शहरी क्षेत्रों के स्टूडेंट्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया. ग्रामीण क्षेत्रों में पास परसेंट 95.35 रहा, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 92.98 रहा.

PSEB Class 10 Toppers List 2026: पंजाब बोर्ड मैट्रिक के टॉपर्स से मिलिए

पंजाब बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा में हरलीन शर्मा ने 99.38% लाकर टॉप किया है. उन्हें 650 में से 646 मार्क्स मिले हैं. मणिमहेश शर्मा और रिया रानी 99.23% लाकर सेकेंड टॉपर बने हैं जिन्हें 99.23% मिले हैं. अगर जिलेवार टॉपर की बात करें तो अमृतसर से तनवीर कौर ने 98% नंबर, बठिंडा से सृष्टि ने 97.85% नंबर, बरनाला से अंजली ने 97.38% नंबर, फरीदकोट से हरलीन शर्मा ने 99.38% नंबर, फतेहगढ़ साहिब से सेजल गोस्वामी ने 98.31% नंबर, फाजिल्का से पलक ने 98.77% नंबर लाकर टॉप किया है.

फिरोजपुर से बलकरनजीत सिंह ने 98.31% नंबर, गुरदासपुर से कृष्णव ने 97.08% नंबर, होशियारपुर से रिया रानी ने 99.23% नंबर, जलंधर से महेश कुमार ठाकुर ने 98.92% नंबर लाकर, कपूरथला से मनिंदर कौर ने 98.31% नंबर, लुधियाना से रिधिमा बोस ने 98.92% नंबर, मालेरकोटला से आयशा ने 98.31% नंबर, मानसा से ऋतु शर्मा ने 97.38% नंबर, मोगा से पाला ने 98.77% नंबर, श्री मुक्तसर साहिब से हरमीन कौर ने 97.08% नंबर, एसबीएस नगर से जसनीत कौर ने 96.46% नंबर, पठानकोट से चेतिका अंगराला ने 96.92% नंबर, पटियाला से प्रभजोत सिंह ने 98.31% नंबर लाकर टॉप किया है.

वहीं, रूप नगर से मणिमहेश शर्मा ने 99.23% नंबर, एसएएस नगर से कंवलनैन कौर ने 97.54% नंबर, संगपुर से रमन कौर ने 98.15% नंबर, तरनतारन से करनप्रीत कौर ने 97.23% नंबर लाकर टॉप किया है. बता दें, पंजाब बोर्ड 10वीं की परीक्षा राज्यभर में 6 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थी. यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक एक ही शिफ्ट में हुई थी.



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