PSEB 12th Result 2026: बस थोड़ी देर में जारी होगा पंजाब बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट, तैयार रखें ये डिटेल्स

Punjab Board PSEB 12th Result 2026, pseb.ac.in: पंजाब बोर्ड दोपहर 12:30 बजे इंटरमीडिएट के नतीजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेगा, जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड...

PSEB Board Class 12th Result 2026: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 2.5 लाख से ज्यादा 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म हो रहा है. आज दोपहर 12:30 बजे पंजाब बोर्ड साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के नतीजे जारी करने के लिए तैयार है. एक बाद रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. इसके अलावा एसएमएस, डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी स्कोरकार्ड चेक किए जा सकते हैं.

पंजाब बोर्ड 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में और ओवरऑल 33 फीसदी मार्क्स लाने होंगे. स्टूडेंट्स को पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग-अलग पास होना जरूरी होगा. जो स्टूडेंट्स अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे बोर्ड की बताई हुई तारीखों में रिचेकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल होंगे, वे कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी आवेदन कर सकेंगे.

PSEB Board Class 12th Result 2026: कैसे डाउनलोड करें पंजाब बोर्ड इंटरमीडिएट की मार्कशीट?

पंजाब बोर्ड इंटरमीडिएट की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं .

- होमपेज पर Punjab Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रोल नंबर एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- इसके बाद अपना रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सेव रख लें.

पंजाब बोर्ड ने हाईस्कूल का रिजल्ट 11 मई को जारी किया था जिसमें कुल 94.52 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे. रिजल्ट के दौरान स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है. जो स्टूडेंट्स अपने नतीजों को लेकर दबाव का सामना कर रहे हैं, वे टोल फ्री नंबर 9549-161-161 पर कॉल करके काउंसलर से बात कर सकते हैं.

पंजाब बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा 17 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थी. स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड से 5676750 पर मैसेज करके भी अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. ऑनलाइन डाउनलोड की गई मार्कशीट प्रोविजनल होगी और स्टूडेंट्स अपने स्कूलों से रिजल्ट जारी होने के 15 से 20 दिनों के अंदर अपनी मार्कशीट और ओरिजनल सर्टिफिकेट पा सकेंगे.



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