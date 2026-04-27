चेहरे पर बाल के लिए ट्रोल हुईं यूपी बोर्ड टॉपर प्राची निगम के 12वीं में आए कितने परसेंट? मार्कशीट देख लगेगा झटका!

2024 यूपी बोर्ड हाईस्कूल की टॉपर प्राची निगम याद हैं जिन्हें चेहरे पर बालों की वजह से ट्रोल किया गया था. उनकी 12वीं की मार्कशीट आपको हैरान कर देगी....

साल 2024 में जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, तो सीतापुर की प्राची निगम हाईस्कूल की टॉपर के रूप उभरी थीं. उन्हें 98.50% मार्क्स मिले थे. हालांकि, लोगों ने उनकी काबालियत से ज्यादा उनके चेहरे के बाल देखे और उन्हें जमकर ट्रोल किया. लेकिन प्राची ट्रोल्स पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी पढ़ाई में जुटी हुई हैं और 12वीं के रिजल्ट में भी उन्होंने इतिहास रच दिया है.

इस साल उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की है और इसमें भी कमाल कर दिया है. प्राची को इंटरमीडिएट में 91.20 प्रतिशत मार्क्स मिले हैं. उन्हें मैथ्स में 99, हिंदी में 96, केमेस्ट्री में 95 और फिजिक्स में 93 नंबर मिले हैं. सिर्फ इंग्लिश में उन्हें 90 से कम नंबर मिले हैं. इस सब्जेक्ट में उन्हें 73 नंबर मिले हैं. मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में प्राची ने बताया कि उनका फोकस JEE की तैयारी पर है इसलिए वह इंग्लिश में अच्छा नहीं स्कोर कर पाई.

प्राची निगम को बारहवीं में किस सब्जेक्ट में मिले कितने मार्क्स?

मैथ्स- 99

हिंदी- 96

केमेस्ट्री- 95

फिजिक्स- 93

इंग्लिश- 73

10वीं में कितने नंबर लाकर टॉपर बनी थीं प्राची निगम?

10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्राची को 600 में से 591 मार्क्स मिले थे. वह आईआईटी से पढ़ाई कर इंजीनियर बनना चाहती हैं. जब उनका हाईस्कूल का रिजल्ट आया था, तब उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और कुछ लोगों ने उनके चेहरे पर बालों की वजह से उन्हें ट्रोल किया. अपनी ट्रोलिंग पर प्राची ने कहा था, 'भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया है, मैं इसमें खुश हूं. जिन लोगों को मुझमें कमी ढूंढनी है ढूंढें, मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़चा. चाणक्य का भी मजाक उड़ाया गया था लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा. मेरा पूरा ध्यान मेरी पढ़ाई पर है.'

प्राची निगम की कहानी यह बताती है कि आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. समाज क्या कहता है, इससे अगर आप परेशान होंगे तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, जहां आप पहुंचना चाहते हैं. अगर मंजिल पानी है तो अपनी पूरी एनर्जी खुद को बेहतर बनाने में लगाएं.

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