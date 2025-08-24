PPU UG Admit Card 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जारी किया 2nd सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, ppuponline.in पर यूं करें चेक

पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

PPU UG Admit Card 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट ppuponline.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अपना परीक्षा फॉर्म नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी.

परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर डॉ. मनोज कुमार ने नोटिस जारी कर कहा कि अगर उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में कोई गलती हो तो उन्हें अपने आवेदन के साथ डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड और परीक्षा फॉर्म की एक फोटोकॉपी अटैच करके 26 अगस्त 2025 तक दोपहर 1 बजे तक यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क काउंटर पर जमा करना चाहिए. स्टूडेंट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर भी एंटर करना होगा.

PPU UG Admit Card 2025: डाउनलोड करने के स्टेप्स

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने यूजी सेकेंड सेमेस्टर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:

1. पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ppuponline.in पर जाएं.

2. होम पेज पर UG Second Semester Admit Card 2025 डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

3. अगले पेज पर लॉग इन करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें.

4. स्क्रीन पर दिखाई दे रहे एडमिट कार्ड की जांच करें.

5. एडमिट कार्ड पर दिए गए डिटेल्स को वोरिफाई करें और उसे डाउनलोड करें.

6. आगे के इस्तेमाल के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट अपने पास रखें.

PPU UG Admit Card 2025 Second Semester डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक

अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंटस को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है.

