Home

एजुकेशन

गरीबी ने छीनी नींद तो कोविड ने छीन लिया परिवार, संघर्षों की आग में तपकर यूं सरकारी शिक्षक बना यह शख्स

आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें सारा जमाना दुर्भाग्यशाली मानता था. कोविड में पिता का साया छूटा, भाई-बहन भी नहीं रहे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक राशन की दुकान में काम करते हुए शिक्षक बनने की अपनी तैयारी जारी रखी. जानें बोम्माली रामबाबू की कहानी

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 05, 2025, 04:58 PM IST

गरीबी ने छीनी नींद तो कोविड ने छीन लिया परिवार, संघर्षों की आग में तपकर यूं सरकारी शिक्षक बना यह शख्स

Bommali Rambabu

कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होती एक सिक्का तो तबीयत से उछालों यारों. ये लाइन बोम्माली रामबाबू  के ऊपर बिलकुल सटीक बैठती है. बचपन से ही आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से किसी तरह लोगों की मदद से पढ़ाई करने वाले रामबाबू का सपना बीएड करने के बाद सरकारी शिक्षक बनने का था. लेकिन कोविड ने उनका सबकुछ छीन लिया. पिता का साया छूटा, भाई-बहन भी नहीं रहे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक राशन की दुकान में काम करते हुए अपनी तैयारी जारी रखी.

अम्बेडकर कोनसीमा जिले के मंडापेटा मंडल के येदिदा गांव के निवासी बोम्माली रामबाबू मूल रूप से विजयनगरम जिले के बोब्बिली स्थित चेरलाम के रहने वाले हैं. उनके माता-पिता संगय्या और सुजनम्मा लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में मंडापेटा आकर बस गए थे और खेतिहर मज़दूरी करके अपना गुज़ारा करते थे. लगभग 40 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने बेघरों के लिए एक आवास योजना के तहत उन्हें एक टाइल वाला घर आवंटित किया था. दंपति के तीन बेटे और तीन बेटियां थीं. गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिला पा रहे थे.

यह भी पढ़ें- DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान

बड़े भाई एलआईसी में करते हैं काम

उनके बड़े बेटे सत्यनारायण को रिश्तेदारों ने गोद ले लिया था और अब वह विशाखापत्तनम में एलआईसी में कार्यरत हैं. उनकी बेटी सुंदरम्मा शादी के बाद सालुरु में बस गईं. छोटे बेटे रमेश और रामबाबू, बेटियों लक्ष्मी और विजया कुमारी के साथ परिवार का पालन-पोषण करने के लिए खेती-बाड़ी करते थे. रमेश और रामबाबू ने दसवीं कक्षा तक मंडपेटा ज़ेडपीपी हाई स्कूल में पढ़ाई की. आठवीं और नौवीं कक्षा के दौरान रामबाबू सामाजिक अध्ययन शिक्षक कोटेश्वर राव के शब्दों से प्रेरित हुए, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा.

दसवीं कक्षा पूरी करने के बाद दोनों भाई कडियम मंडल के मुरमांडा सरकारी जूनियर कॉलेज में सीईसी ग्रुप में शामिल हो गए. उन्होंने मंडपेटा डिग्री कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की और बाद में रामबाबू ने श्रीकाकुलम जिले से एमए किया. इसके बाद दोनों भाई बी.एड. प्रवेश परीक्षा में बैठे. रामबाबू को मछलीपट्टनम के नेशनल कॉलेज में दाखिला मिल गया लेकिन वह पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे. 

यह भी पढ़ें- इतना छोटा सा सिम कार्ड और उसमें भी एक कोना कटा हुआ, जानें इसके पीछे की स्मार्ट टेक्नोलॉजी

आर्थिक दिक्कतों में देवदूत बने शिक्षक

बॉबी मास्टर ने उन्हें हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया और आर्थिक मदद की. बाद में कोथापेट प्राथमिक विद्यालय के प्रसाद मास्टर और दुल्ला गांव के कांतिपुडी सत्यनारायण मास्टर की मदद से उन्होंने और धन जुटाया. आर्टामूर एसवीएसआर चैरिटेबल ट्रस्ट, अलमुरु समथा चैरिटेबल सोसाइटी और रावुलापलेम राघवेंद्र नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट से भी योगदान मिला. उनके सहयोग से उन्होंने 2004-05 में बीएड पूरा किया.

बाद में दोनों भाइयों ने एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया. फिर भी रामबाबू का एकमात्र लक्ष्य डीएससी पास करना था. हालांकि कई प्रयास में भी वह सफल नहीं हो पा रहे थे. 2012 में डीएससी की तैयारी के दौरान उनकी मां दिल की बीमारी से पीड़ित हो गईं और उनका निधन हो गया. 2018 में उनके पिता दुर्घटना में घायल हो गए जिससे उनकी तैयारी पर काफी असर पड़ा. 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान उनके पिता का निधन हो गया. अगले साल उनके भाई रमेश का भी निधन हो गया. एक सप्ताह बाद उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया. इन लगातार पारिवारिक त्रासदियों ने रामबाबू को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया और कई लोग उन्हें 'दुर्भाग्यशाली' मानते थे.

लाखों युवाओं के लिए प्रेरणादायी है रामबाबू की कहानी

इस समय उनकी बहन राजना सुंदरम्मा उनकी देखभाल के लिए सालुरू से आईं. छह महीने बाद रामबाबू ने आजीविका के लिए अलमुरु मंडल के चेमुदुलंका स्थित गुप्ता राइस स्टोर में काम करना शुरू कर दिया. दुकान मालिक ने उसके अनुशासन और आज्ञाकारी स्वभाव से प्रभावित होकर उसे परिवार के सदस्य जैसा मान लिया. लगभग उसी समय सरकार ने डीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया. दुकान मालिक से प्रोत्साहित होकर रामबाबू ने फिर से तैयारी शुरू कर दी और आखिरकार सरकारी शिक्षक बनने का अपना जीवन भर का लक्ष्य हासिल कर लिया. उनकी कहानी आज लाखों युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

