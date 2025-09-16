ITI से लेकर मास्टर्स वालों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में बंपर भर्तियां, बिना एग्जाम-इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ट्रेड अपरेंटिसशिप के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार यहां दिए गए तरीके से आवेदन कर सकते हैं. जानें सारी डिटेल्स...

अगर आप टेक्निकल फील्ड में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने ट्रेड अप्रेंटिसशिप पदों पर एक बड़ी भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे जिसके लिए उम्मीदवारों को PGCIL की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाना होगा.

PGCIL Recruitment 2025 कौन कर सकता है आवेदन?

पीजीसीआईएल की इस भर्ती के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं, आईटीआई, बीई/बीटेक, बीएससी या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा किया हो. आयु सीमा भी निर्धारित की गई है. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए यानी अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है और आपके पास ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता है तो आप आवेदन करने के पात्र हैं.

PGCIL Recruitment 2025 आवश्यक दस्तावेज

- NATS/NAPS पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर और अपडेटेड प्रोफाइल

- एजुकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट की स्कैन की गई कॉपी

- आयु प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र

- जाति प्रमाण पत्र

- बैंक पासबुक/कैंसल्ड चेक की कॉपी

- हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर



PGCIL Recruitment 2025 चयन कैसे होगा?

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन बिना किसी परीक्षा या इंटरव्यू के किया जाएगा. आवेदकों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. जिन उम्मीदवारों का नाम फाइनल लिस्ट में होगा उन्हें सीधे अप्रेंटिसशिप के लिए नियुक्त किया जाएगा. यह अप्रेंटिसशिप कुल 12 महीने यानी एक साल की अवधि के लिए होगी।

PGCIL Recruitment 2025 आवेदन कैसे करें?

चरण 1: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाएं.

चरण 2: इसके बाद होमपेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं और "Apprenticeship 2025" लिंक पर क्लिक करें.

चरण 3: इसके बाद उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र मिलेगा.

चरण 4: उम्मीदवार आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

चरण 5: फिर आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार को इसकी एक प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेनी चाहिए.

यहां क्लिक कर पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन

यहां क्लिक कर करें ऑनलाइन आवेदन

