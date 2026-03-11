Patna High Court ने जारी किया मजदूर भर्ती का फाइनल रिजल्ट, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

Patna High Court Mazdoor Final Result: पटना हाई कोर्ट ने मजदूर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

Patna High Court Mazdoor Final Result: पटना हाई कोर्ट ने मजदूर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इसका फॉर्म भरा है, वे ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा वे अपनी मेरिट लिस्ट और कटऑफ मार्क्स भी चेक कर सकते हैं. यह रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें सिलेक्टेड उम्मीदवारों का नाम और रोल नंबर दिया गया है.

Patna High Court Mazdoor Final Result: कैसे चेक करें रिजल्ट?

पटना हाई कोर्ट मजदूर का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें.

- Regular Mazdoor Final Result 2026 (PH/01/2025) के लिंक पर क्लिक करने पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट खुल जाएगा.

- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसे अपने पास सेव करके रख लें.

Patna High Court Mazdoor Final Result चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Patna High Court Mazdoor Final Result: पटना हाई कोर्ट मजदूर की कट ऑफ

पटना हाई कोर्ट ने मजदूर भर्ती की फाइनल कटऑफ भी जारी कर दी है. सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 68.50, सामान्य महिला के लिए 62.83, EWS के लिए 66.67, EWS (महिला) के लिए 58.67, बैकवर्ड कैटिगरी के लिए 66.83, बैकवर्ड (महिला) के लिए 58.67, EBC के लिए 64.83, EBC (महिला) के लिए 57.83, SC के लिए 62.17, SC (महिला) के लिए 52.67, ST के लिए 55.67, OH के लिए 58.60 निर्धारित किया गया है.

