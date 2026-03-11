FacebookTwitterYoutubeInstagram
Patna High Court ने जारी किया मजदूर भर्ती का फाइनल रिजल्ट, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद Shivam Dube को ट्रेन से क्यों लौटना पड़ा घर? जानें क्या हुआ ऐसा

कितनी पावरफुल है मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा में तैनात NOPO, क्यों कहा जाता है 'Black-Clad'?

Top 5 Oil Exporters: ये देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी

क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

एजुकेशन

Patna High Court ने जारी किया मजदूर भर्ती का फाइनल रिजल्ट, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

Patna High Court Mazdoor Final Result: पटना हाई कोर्ट ने मजदूर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 11, 2026, 05:57 PM IST

Patna High Court (Photo: Official Website)

Patna High Court Mazdoor Final Result: पटना हाई कोर्ट ने मजदूर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इसका फॉर्म भरा है, वे ऑफिशियल वेबसाइट  patnahighcourt.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा वे अपनी मेरिट लिस्ट और कटऑफ मार्क्स भी चेक कर सकते हैं. यह रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें सिलेक्टेड उम्मीदवारों का नाम और रोल नंबर दिया गया है.

Patna High Court Mazdoor Final Result: कैसे चेक करें रिजल्ट?

पटना हाई कोर्ट मजदूर का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें.
- Regular Mazdoor Final Result 2026 (PH/01/2025) के लिंक पर क्लिक करने पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट खुल जाएगा.
- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसे अपने पास सेव करके रख लें.

Patna High Court Mazdoor Final Result चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Patna High Court Mazdoor Final Result: पटना हाई कोर्ट मजदूर की कट ऑफ

पटना हाई कोर्ट ने मजदूर भर्ती की फाइनल कटऑफ भी जारी कर दी है. सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 68.50, सामान्य महिला के लिए  62.83, EWS के लिए 66.67, EWS (महिला) के लिए 58.67, बैकवर्ड कैटिगरी के लिए 66.83, बैकवर्ड (महिला) के लिए 58.67, EBC के लिए 64.83, EBC (महिला) के लिए 57.83, SC के लिए 62.17, SC (महिला) के लिए 52.67, ST के लिए 55.67, OH के लिए  58.60 निर्धारित किया गया है.

