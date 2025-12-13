FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पंकज चौधरी होंगे यूपी के नए BJP अध्यक्ष

एजुकेशन

एजुकेशन

Pariksha Pe Charcha 2026: अपने बच्चे को दें PM Modi से मिलने और सवाल पूछने का मौका, यहां जानें रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Pariksha Pe Charcha 2026 Registration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्टूडेंट्स के संवाद के लिए परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है. अगर आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो पढ़ें अपने काम की खबर

जया पाण्डेय

Updated : Dec 13, 2025, 02:18 PM IST

Pariksha Pe Charcha 2026: अपने बच्चे को दें PM Modi से मिलने और सवाल पूछने का मौका, यहां जानें रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Pariksha Pe Charcha 2026

Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्टूडेंट्स के संवाद के लिए परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है. अगर आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो आप 11 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. यह परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण है और भारत सरकार ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू की थी. 

Pariksha Pe Charcha 2026 के लिए कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1. ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाएं.
2. होम पेज पर उपलब्ध 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
3. आप नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा.
4. एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ठीक तरह से पढ़कर एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
5. सबमिट पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड करें.
6. भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

यहां क्लिक कर Pariksha Pe Charcha 2026 के लिए फटाफट करवाएं रजिस्ट्रेशन

साल 2025 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 10 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम के लिए 33 लाख से अधिक अभिभावकों, 27 लाख से अधिक शिक्षकों और 55 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. प्रधानमंत्री ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, करियर और दूसरे विषयों पर प्रश्नों के उत्तर दिए. इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न प्लेटफार्मों पर किया गया. इसका लाइव स्ट्रीम प्रधानमंत्री और पीएमओ के प्रोफाइल और पीएम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है.

