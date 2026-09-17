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NTA के साथ जुड़कर NEET-JEE जैसे एग्जाम के पेपर तैयार करने का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन

आपके पास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़ देश की प्रमुख परीक्षाओं की गुणवत्ता सुधारने में योगदान देने का मौका है. जानें कौन है इसके लिए पात्र...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 17, 2026, 10:44 AM IST

NTA के साथ जुड़कर NEET-JEE जैसे एग्जाम के पेपर तैयार करने का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन

NTA में सबजेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैकेंसी. (Image: NTA)

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अगर आप शिक्षक, प्रोफेसर, रिसर्चर, शिक्षाविद या किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो आपके पास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़ देश की प्रमुख परीक्षाओं की गुणवत्ता सुधारने में योगदान देने का मौका है. एनटीए ने अनुभवी शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, प्रोफेशनल्स और एजुकेटर्स से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के पैनल में शामिल होने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट मांगा है. चयनित विशेषज्ञों का पैनल तीन साल की अवधि के लिए बनाया जाएगा. एनटीए ने इसके लिए अप्लाई करने की अवधि बढ़ाकर 9 अक्टूबर 2026 कर दी है.

एनटीए के मुताबिक, इस पहल का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता, निष्पक्षता और शैक्षणिक स्तर को मजबूत करना है. एमटीए देश में जेईई मेन, नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीयूईटी यूजी और पीजी, CMAT, GPAT जैसी कई अहम परीक्षाएं आयोजित करवाता है. इन परीक्षाओं के लिए सवालों की गुणवत्ता और मूल्यांकन प्रक्रिया में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की भूमिका अहम होती है.

सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को क्या करना होगा?

पैनल में शामिल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को उनकी विशेषज्ञता और एजेंसी की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग एकेडमिक काम सौंपे जा सकते हैं. इसमें सबसे अहम काम क्वेश्चन सेटिंग का होगा. विशेषज्ञों को ऐसे प्रश्न तैयार करने होंगे जो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप हों, तय कठिनाई स्तर को पूरा करते हों और उम्मीदवारों की केवल रटने की क्षमता के बजाय विषय की समझ और उसके इस्तेमाल की क्षमता का भी आकलन कर सकें.

इसके अलावा विशेषज्ञों को दूसरे विशेषज्ञों की ओर से तैयार किए गए प्रश्नों की समीक्षा और जांच का काम भी दिया जा सकता है. इसमें प्रश्न की विषयवस्तु की सटीकता, पाठ्यक्रम से उसका संबंध, भाषा की स्पष्टता, कठिनाई का स्तर, विकल्पों की गुणवत्ता और परीक्षा में निष्पक्षता जैसे पहलुओं की जांच की जाएगी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रश्न किसी तरह की अस्पष्टता या गैरजरूरी कठिनाई के बिना निर्धारित अकादमिक मानकों को पूरा करें.

एनटीए के इस पैनल में शामिल विशेषज्ञों की भूमिका क्वेश्चन पेपर मॉडरेशन में भी हो सकती है. इसमें प्रश्नपत्र की आखिरी समीक्षा, क्लेश्चन बैंक से उपयुक्त प्रश्नों का चयन, प्रश्नों का क्रम, नंबरों का वितरण और पूरे पेपर की गुणवत्ता की जांच जैसे काम शामिल हैं. विशेषज्ञों को यह सुनिश्चित करने में भी मदद करनी होगी कि परीक्षा सामग्री में एकरूपता और निष्पक्षता बनी रहे.

एनटीए को अनुवाद और ट्रांसएडैप्टेशन में विशेषज्ञता की भी जरूरत होगी. विशेषज्ञों को प्रश्नों का हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में ऐसा अनुवाद करना होगा, जिसमें मूल प्रश्न का अर्थ, अवधारणा और कठिनाई स्तर भाषा बदलने के बाद भी समान बनी रहे.

सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए क्या पात्रता चाहिए?

इस पैनल शामिल होने के लिए पात्रता की बात करें तो उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री या इसके समकक्ष क्वॉलिफिकेश होना चाहिए. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के पास कम से कम 60 प्रतिशत नंबर होने चाहिए, वहीं एससी,एसटी, ओबीसी-एनसीएल, ईडब्लूएस और दिव्यांग उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 55 फीसदी नंबर होने चाहिए. पीएचडी के डिग्रीधारकों को प्राथमिकता दी जाएगी. स्कूल लेवल के विषयों के लिए मास्टर्स डिग्री के साथ टीचिंग के अनुभव को भी स्वीकार किया जा सकता है. 

उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में ऊपर बताए गए क्वॉलिफिकेशन के बाद कम से कम 8 साल का टीचिंग, रिसर्च या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से जुड़े लोग या जिनके रिश्तेदार एनटीए की परीक्षाओं में शामिल होने वाले हों, वे पात्र नहीं हैं. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आवेदन से पहले ऑफिशियल NTA पोर्टल पर मौजूद एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट और संबंधित शर्तों को ध्यान से पढ़कर ही इस पद के लिए अप्लाई करें.

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