RBI में बिना एग्जाम नौकरी पाने का मौका, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

अगर आप बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिना एग्जाम दिए जॉब पाने का शानदार मौका दिया. डिटेल में जानें.....

अगर आप बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिना एग्जाम दिए जॉब पाने का शानदार मौका दिया. लेटरल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं. डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आईटी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, रिस्क अकाउंटेंट, क्रेडिट रिस्क स्पेशलिस्ट जैसे पदों के लिए विशेषज्ञता रखने वाले आवेदक आवेदन कर सकते हैं.

इस नई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 6 जनवरी 2026 को शाम 6 बजे तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

पात्रता मानदंड

इनमें से प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड हैं. डेटा साइंटिस्ट (डीआईटी) पद के लिए स्टेटिस्टिक्स/इकोनॉमी/मैथ्स/डेटा साइंस/फाइनेंस में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर साइंस में बीई/बीए टेक्निकल डिग्री आवश्यक है. किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूट में डेटा साइंटिस्ट के रूप में चार साल का कार्य अनुभव भी अनिवार्य है. डेटा इंजीनियर पद के लिए कंप्यूटर साइंस/इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीएससी/एमएससी/एमए तकनीकी डिग्री या एमसीए/समकक्ष योग्यता और चार साल का अनुभव आवश्यक है.

नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए कंप्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी/बीई/बीटेक/एमएससी/एमटेक डिग्री या एमसीए और 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है. बाकी पदों के लिए भी इसी प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं. अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल्स नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 25 से 40 वर्ष और अधिकतम आयु 40 से 62 वर्ष है जो पद पर निर्भर करती है. चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स स्क्रीनिंग/शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरवयू और फाइनल सिलेक्शन शामिल होगा. इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी.

आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 600 रुपये + जीएसटी का आवेदन शुल्क जमा करना होगा. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 100 रुपये + जीएसटी का भुगतान करना होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.