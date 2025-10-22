FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: एडिलेड में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बनाएगा दबदबा? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीयों में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

दिल्ली में यमुना पर चलेगी क्रूज, कुछ ऐसे मिलेगा अंडमान-लक्षद्वीप वाला मजा...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Bhai Dooj 2025: कल है भाई दूज का त्योहार, जानें तिलक लगाने से लेकर इस त्योहार को मनाने का शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: एडिलेड में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बनाएगा दबदबा? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: एडिलेड में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बनाएगा दबदबा? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीयों में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीयों में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

ONGC ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. बी.कॉम, बी.एससी, डिप्लोमा, आईटीआई या दसवीं कक्षा पास इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यहां जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 22, 2025, 03:18 PM IST

ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

ONGC Recruitment 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ONGC Recruitment 2025: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. बी.कॉम, बी.एससी, डिप्लोमा, आईटीआई या दसवीं कक्षा पास उम्मीदवार ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य संगठन में 2623 पदों को भरना है. इन पदों के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर 2025 तक चलेगी.

अप्रेंटिस उम्मीदवारों का चयन विज्ञापन में निर्दिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के आधार पर किया जाएगा. यदि उम्मीदवारों के योग्यता अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी. किसी भी प्रकार का प्रचार या प्रभाव डालने पर उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी. परिणाम 26 नवंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे.

ONGC Recruitment 2025 वैकेंसी डिटेल्स

उत्तरी क्षेत्र – 165 पद
मुंबई सेक्टर – 569 पद
पश्चिमी क्षेत्र – 856 पद
पूर्वी क्षेत्र – 458 पद
दक्षिण क्षेत्र – 322 पद
केंद्रीय क्षेत्र – 253 पद

ONGC Recruitment 2025 पात्रता मानदंड

शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवारों को अपने ट्रेड के अनुसार संबंधित पदों के लिए आईटीआई प्रशिक्षण या स्नातक होना आवश्यक है. मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, फिटर, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोरकीपर, सिविल ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे ट्रेडों में आईटीआई या संबंधित डिप्लोमा/स्नातक योग्यता आवश्यक है.

इसके अलावा उन्हें पहले कभी प्रशिक्षुता नहीं करनी चाहिए या प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण नहीं लेना चाहिए.

आयु सीमा: आवेदकों की आयु 6 नवंबर 2025 तक 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए यानी उनकी जन्मतिथि 6 नवंबर 2001 और 6 नवंबर 2007 के बीच होनी चाहिए।

ONGC Recruitment 2025 सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर 8200 रुपये से 12300 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा. सभी ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण एक साल का होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीयों में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य
युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीयों में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य
Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम
Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम
EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी
EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण
गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE