ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

ONGC ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. बी.कॉम, बी.एससी, डिप्लोमा, आईटीआई या दसवीं कक्षा पास इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यहां जानें डिटेल्स...

ONGC Recruitment 2025: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. बी.कॉम, बी.एससी, डिप्लोमा, आईटीआई या दसवीं कक्षा पास उम्मीदवार ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य संगठन में 2623 पदों को भरना है. इन पदों के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर 2025 तक चलेगी.

अप्रेंटिस उम्मीदवारों का चयन विज्ञापन में निर्दिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के आधार पर किया जाएगा. यदि उम्मीदवारों के योग्यता अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी. किसी भी प्रकार का प्रचार या प्रभाव डालने पर उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी. परिणाम 26 नवंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे.

ONGC Recruitment 2025 वैकेंसी डिटेल्स

उत्तरी क्षेत्र – 165 पद

मुंबई सेक्टर – 569 पद

पश्चिमी क्षेत्र – 856 पद

पूर्वी क्षेत्र – 458 पद

दक्षिण क्षेत्र – 322 पद

केंद्रीय क्षेत्र – 253 पद

ONGC Recruitment 2025 पात्रता मानदंड

शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवारों को अपने ट्रेड के अनुसार संबंधित पदों के लिए आईटीआई प्रशिक्षण या स्नातक होना आवश्यक है. मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, फिटर, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोरकीपर, सिविल ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे ट्रेडों में आईटीआई या संबंधित डिप्लोमा/स्नातक योग्यता आवश्यक है.

इसके अलावा उन्हें पहले कभी प्रशिक्षुता नहीं करनी चाहिए या प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण नहीं लेना चाहिए.

आयु सीमा: आवेदकों की आयु 6 नवंबर 2025 तक 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए यानी उनकी जन्मतिथि 6 नवंबर 2001 और 6 नवंबर 2007 के बीच होनी चाहिए।

ONGC Recruitment 2025 सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर 8200 रुपये से 12300 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा. सभी ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण एक साल का होगा.

