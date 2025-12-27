कभी मैकडॉनल्ड के काउंटर पर करते थे काम, अब बने एयरफोर्स अफसर, जानें भव्य शाह की सफलता की कहानी

आज हम आपको उस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी फास्ट-फूड काउंटर पर ऑर्डर संभालते थे लेकिन उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में अफसर बनने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया, जानें मुंबई के भव्य शाह की सफलता की कहानी

भारत के हजारों युवा एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना देखते हैं लेकिन इसकी चयन प्रक्रिया इतनी कठिन है कि कुछ लोग अपने सपने को बीच में ही छोड़ देते हैं. हालांकि कुछ लोग मुश्किलों में भी डटे रहते हैं और अपनी मंजिल हासिल करके ही दम लेते हैं. मुंबई के भव्य शाह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. मैकडॉनल्ड के काउंटर पर काम करने से लेकर इंडियन एयरफोर्स में अफसर बनने तक उनकी कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी.

भव्य के पिता की ट्रांसफर वाली नौकरी थी इसलिए उनका बचपन हमेशा बदलाव से जूझता रहा. मुंबई के व्यस्त जीवन और शांत कस्बों के बीच आने-जाने से उनमें लचीलापन, अनुकूलनशीलता और मानसिक दृढ़ता पनपी और इन्हीं कौशल ने उन्हें उनकी मंजिल हासिल करने में मदद की.

कॉलेज के दिनों में मैकडॉनल्ड में किया काम

पुणे में कॉलेज के दिनों में भव्य ने मैकडॉनल्ड्स में पार्ट-टाइम जॉब किया. हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक थी लेकिन खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्च खुद उठाने की ठानी. वह बताते हैं, 'यह मेरी आजादी का पहला अनुभव था. मैंने अपने पैसे, अपना समय और खुद को संभालना सीखा.' इस दौरान उन्होंने जो अनुशासन और नैतिकता सीखी उसने ट्रेनिंग के समय उनकी काफी मदद की.

भव्य शाह के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे पुणे में एनसीसी एयर स्क्वाड्रन में शामिल हुए. वर्दी पहनना, प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेना और माइक्रोलाइट विमान उड़ाने ने उनके लक्ष्य को और भी मजबूत बना दिया. वे याद करते हुए कहते हैं, 'यहीं से देश की सेवा करने का मेरा सपना साकार होने लगा.' एनसीसी ने इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने की उनकी महत्वाकांक्षा को एक ठोस आधार दिया.

एयरफोर्स अफसर बनने में आईं ये दिक्कतें

हालांकि मंजिल पाना इतना भी आसान नहीं था. शाह को अपने सफर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) में कई बार प्रयास किए और सालों तक तैयारी की. उनकी लगन रंग लाई जब अप्रैल 2024 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए) में उनका चयन हो गया.

महज तीन महीने के ट्रेनिंग के भीतर ही शाह ने इंडियन एयरफोर्स की मेरिट लिस्ट में टॉप उम्मीदवारों में स्थान हासिल किया. नीली वर्दी पहनकर उन्होंने भारतीय वायु सेना के पायलट बनने का अपना सपना पूरा किया. फास्ट-फूड काउंटर पर ऑर्डर संभालने से लेकर वायु सेना अकादमी में प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग तक भव्य शाह की कहानी पूरे देश के युवा रक्षा उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

