इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, ग्रेजुएट्स और पोस्टग्रेजुएट्स फटाफट करें अप्लाई

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में ग्रेड सी, ग्रेड बी और ग्रेड ए के अंतर्गत सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सीनियर ऑफिसर और दूसरे पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com पर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 सितंबर 2025 है.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑयल इंडिया इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 102 वैकेंसियों को भरने वाला है.

Oil India Recruitment 2025 आवेदन शुल्क:

सामान्य/ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के उम्मीदवारों को ₹500 + टैक्स का आवेदन शुल्क देना होगा. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है. ध्यान दें कि एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा. इसके अलावा यह भर्ती अभियान केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुला है.

पदानुसार शैक्षणिक योग्यता, आयु मानदंड और चयन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए आवेदकों को आधिकारिक विज्ञापन देखने की सलाह दी जाती है.

Indian Oil Recruitment 2025: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने हेतु नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

- आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com पर जाएं.

- होम पेज पर OIL for ALL टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन मेनू से Career at OIL का चयन करें.

- इसके बाद,Recruitment of Executives in Grade A, B & C against Advertisement No. HRAQ/REC-EX-B/2025-07 dated 26/08/2025 वाले लिंक पर क्लिक करें.

- रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें.

- आवेदन पत्र भरें, यदि आवश्यक हो तो दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

- अपने आवेदन की समीक्षा करें और उसे जमा करें.

- कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और इसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख लें.

