Odisha Police SI Admit Card 2025: OPRB ने जारी किया ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, odishapolice.gov.in से यूं करें डाउनलोड

Odisha Police SI Admit Card 2025: ओडिशा पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया गया है, odishapolice.gov.in पर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

जया पाण्डेय

Updated : Sep 21, 2025, 04:13 PM IST

Odisha Police SI Admit Card 2025: OPRB ने जारी किया ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, odishapolice.gov.in से यूं करें डाउनलोड

Odisha Police SI Admit Card 2025: ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने 933 वैकेंसी के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट odishapolice.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड के बिना उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी.

Odisha Police SI Admit Card 2025: परीक्षा की तारीख और शिफ्ट

ओडिशा पुलिस सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा दो दिनों में कई शिफ्ट में आयोजित की जाएगी-
5 अक्टूबर, 2025 (पहला दिन):
पेपर I: सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे तक
पेपर II: दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक

6 अक्टूबर 2025 (दूसरा दिन):

पेपर III: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (सिंगल शिफ्ट)
उम्मीदवारों को सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अपने एडमिट कार्ड में दिए गए समय से पहले अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा.

Odisha Police SI Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

इच्छुक उम्मीदवार अपना सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
स्टेप 1. ओडिशा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट odishapolice.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2. होमपेज पर Admit Card या "OPRB SI Hall Ticket 2025" का लिंक खोजें और उसपर क्लिक करें.
स्टेप 3. आपको लॉगइन पोर्टल पर भेज दिया जाएगा. अपनी जरूरी डिटेल्स जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि एंटर करें.
स्टेप 4. लॉग इन करने के बाद आपका ओडिशा पुलिस SI एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
स्टेप 5. एडमिट कार्ड में दिए गए सभी डिटेल्स को पढ़ें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

