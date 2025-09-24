October School Holidays 2025: अक्टूबर के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट
एजुकेशन
अक्टूबर में त्योहारों की कतार की वजह से स्टूडेंट्स को इस महीने जमकर छुट्टियां मिलने वाली हैं, जानें कब होगी किस त्योहार की छुट्टी...
भारत में अक्टूबर 2025 का महीना त्योहारों से भरा होगा जिसमें स्टूडेंट्स को जमकर छुट्टियां मिलेंगी. इस महीने में देश भर के स्कूल और कॉलेज दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों की छुट्टियों की वजह से बंद रहेंगे. हालांकि माता-पिता, छात्रों और शिक्षकों को ध्यान देने की जरूरत है कि छुट्टियों की तारीखें राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं और स्थानीय स्कूल अधिकारी सटीक बंद होने की तारीखों की पुष्टि करने के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं.
त्योहारों की इस कतार की वजह से छात्रों के पास परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए पर्याप्त समय होगा जिससे वे इन त्योहारों की छुट्टियों का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे. इस महीने में गांधी जयंती (2 अक्टूबर) जैसे राष्ट्रीय अवकाश और दशहरा (1-3 अक्टूबर), दिवाली (20-21 अक्टूबर) जैसे त्योहारों की छुट्टियां और गोवर्धन पूजा और भाई दूज (22-23 अक्टूबर) जैसे उत्सव शामिल हैं. इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि जयंती (7 अक्टूबर) और दूसरे कई क्षेत्रीय अवकाश भी मिलेंगे.
यह महीना 1 अक्टूबर को महानवमी के साथ शुरू होगा. उसके बाद 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती है. रामायण की रचना करने वाले महान ऋषि को सम्मान देते हुए 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में भारत भर के स्कूल भी बंद रहेंगे. नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज सहित दिवाली समारोह के लिए 18 से 23 अक्टूबर तक स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी. महीने के अंत में छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत में एक महत्वपूर्ण त्योहार 27-28 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है.
1 अक्टूबर- महानवमी
2 अक्टूबर- गांधी जयंती और विजयादशमी
7 अक्टूबर- महर्षि वाल्मिकी जयंती
18 अक्टूबर- धनतेरस
20 अक्टूबर- नरक चतुर्दशी
21 अक्टूबर- दिवाली
22 अक्टूबर- गोवर्धन पूजा
23 अक्टूबर- भैया दूज
27 अक्टूबर- हलषष्ठी (ललई छठ)
28 अक्टूबर- छठ पूजा
