FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
T20 World Cup से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, तिलक वर्मा को अचानक करवानी पड़ी सर्जरी; न्यूजीलैंड सीरीज से हुए बाहर!

T20 World Cup से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, तिलक वर्मा को अचानक करवानी पड़ी सर्जरी; न्यूजीलैंड सीरीज से हुए बाहर!

कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिस पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, NRAI ने शूटिंग कोच को किया निलंबित

कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिस पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, NRAI ने शूटिंग कोच को किया निलंबित

NVS KVS Admit Card 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NVS KVS Admit Card 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल

Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल

कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!

कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!

अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

NVS KVS Admit Card 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 08, 2026, 12:17 PM IST

NVS KVS Admit Card 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NVS KVS Admit Card 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

NVS KVS Admit Card 2025: अगर आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म भरा है तो आपके लिए अहम अपडेट है. दरअसल इन परीक्षाओं की भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार KVS की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in या cbse.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती परीक्षा 10 से 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जानी है और इसमें लगभग 15 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है.   

NVS KVS Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या केवीएस/एनवीएस के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं.
- अब View/Download Exam Admit Card for KVS NVS Recruitment 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका एक प्रिंटआउट अपने पास रख लें. 

NVS KVS Admit Card 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

केवीएस एनवीएस एडमिट कार्ड 2026 में  उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, एग्जाम सिटी, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पता जैसी अहम जानकारी शामिल होती है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल
Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल
कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!
कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ
कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
MORE
Advertisement