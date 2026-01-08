NVS KVS Admit Card 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

NVS KVS Admit Card 2025: अगर आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म भरा है तो आपके लिए अहम अपडेट है. दरअसल इन परीक्षाओं की भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार KVS की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in या cbse.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती परीक्षा 10 से 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जानी है और इसमें लगभग 15 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है.

NVS KVS Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या केवीएस/एनवीएस के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं.

- अब View/Download Exam Admit Card for KVS NVS Recruitment 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका एक प्रिंटआउट अपने पास रख लें.

NVS KVS Admit Card 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

केवीएस एनवीएस एडमिट कार्ड 2026 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, एग्जाम सिटी, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पता जैसी अहम जानकारी शामिल होती है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है.



