NTA ने बदला CUET UG 2026 का शेड्यूल, 28 मई की परीक्षा रद्द, जानें अब कब होगा एग्जाम

NTA CUET UG 2026 Postponement: एनटीए ने 28 मई को होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट 2026 परीक्षा को कैंसिल कर दिया है. यह फैसला बकरीद की छुट्टी की वजह से लिया गया है, जानें अब कब होगी इस तारीख की परीक्षा...

NTA CUET UG 2026 Postponement: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 28 मई को होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट 2026 परीक्षा को कैंसिल कर दिया है. यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होने वाली थी. एनटीए ने ईद-उल-ज़ुहा (बकरीद) की छुट्टी के रिवाइज्ड कैलेंडर को देखते हुए यह फैसला किया है. एजेंसी की ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, त्योहार के कारण छुट्टी की तारीख में बदलाव से जुड़े कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के नोटिस के बाद इस तारीख की परीक्षा को कैंसिल किया गया है.

एनटीए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि 28 मई को होने वाली सभी CUET UG 2026 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. प्रभावित परीक्षाओं की रिवाइज्ड तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा. एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि इस तारीख की परीक्षा में बैठने वाले कैंडिडेट्स रिवाइज्ड डेट और दूसरे जरूरी निर्देशों से जुड़ी घोषणाओं के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें.

📢 Important update for CUET (UG) 2026 candidates.



The examinations scheduled for 28 May 2026 (both shifts) stand postponed — in view of the change in the date of the Id-ul-Zuha (Bakrid) holiday as per Government of India notification.



🗓️ Revised exam dates for affected… pic.twitter.com/I9KhTFwMhE — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 24, 2026

NTA CUET UG 2026 Postponement: NTA की स्टूडेंट्स को सलाह

स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि रिवाइज्ड तारीखों से जुड़े भ्रामक और गलत सूचनाओं से बचने के लिए सिर्फ ऑफशियल सोर्स पर ही भरोसा करें. उनसे nta.ac.in, cuet.nta.nic.in जैसे ऑफिशियल पोर्टल के अपडेट्स को ही फॉलो करने का आग्रह किया गया है. किसी भी दिक्कत की स्थिति में उम्मीदवार एनटीए की हेल्पडेस्क से 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल भी कर सकते हैं.

CUET UG 2026 परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में तीन खंड होंगे, जिनमें भाषा, सब्जेक्ट-स्पेसिफिक पेप और सामान्य परीक्षा शामिल हैं. प्रत्येक पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे और सभी सवाल अनिवार्य होंगे. एक पेपर को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय दिया जाएगा. इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी है. हर सही सवाल पर 5 नंबर दिए जाएंगे जबकि हर गलत जवाब के लिए एक नंबर काट लिया जाएगा. वहीं, जिन सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं, उसके लिए न तो कोई नंबर दिया जाएगा और न ही कोई नंबर काटा जाएगा.

NTA CUET UG 2026 Postponement: क्या है सीयूईटी यूजी एग्जाम?

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट 2026 भारत भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कई भागीदार राज्य, डीम्ड और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है. यह देश की सबसे बड़ी ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक है. इस एग्जाम के स्कोर्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स कई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं. इससे अधिक समान और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित होती है. 28 मई को होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे रिवाइज्ड डेटशीट का इंतजार करें और एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन स्लिप और परीक्षा की तारीखों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित तौर पर देखते रहें.



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