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NTA CUET PG 2026 Result: NTA आज जारी करेगा सीयूईटी पीजी का रिजल्ट? जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका

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NTA CUET PG 2026 Result: NTA आज जारी करेगा सीयूईटी पीजी का रिजल्ट? जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका

NTA CUET PG 2026 Result & Scorecards: एनटीए आज सीयूईटी पीजी का रिजल्ट जारी करेगा, जानें स्कोरकार्ड चेक करने के बाद आप कैसे किसी यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 24, 2026, 10:46 AM IST

NTA CUET PG 2026 Result: NTA आज जारी करेगा सीयूईटी पीजी का रिजल्ट? जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका

NTA CUET PG 2026 Result (Image Credit: Canva)

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NTA CUET PG Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आज सीयूईटी पीजी 2026 का रिजल्ट जारी करेगा. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इस साल एडमिशन के लिए सीयूईटी पीजी का स्कोरकार्ड बेहद अहम है क्योंकि कुल 198 यूनिवर्सिटी इसके मार्क्स को स्वीकार करेंगी. हालांकि, एडमिशन प्रोसेस के दौरान हर यूनिवर्सिटी अपने पात्रता मानदंडों का पालन करेगी. 

सीयूईटी पीजी की परीक्षा कई चरणों में आयोजित की गई थी, इसलिए स्कोरकार्ड में नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिए जाएंगे. ऐसा कदम क्वेश्चन पेपर के कठिनाई के स्तर में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. अपने मार्क्स के साथ-साथ उम्मीदवार अपना क्वॉलिफाइंग स्टेटस और दूसरे डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं. उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के दौरान कर सकेंगे.

NTA CUET PG Result 2026: कैसे चेक करें सीयूईटी पीजी का स्कोरकार्ड?

अपना सीयूईटी पीजी का स्कोरकार्ड चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाएं.
- CUET PG Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ एंटर करके लॉगइन करें.
- आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य के इस्तेमाल के लिए डाउनलोड करके सेव रख लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट और एप्लीकेशन प्रोसेस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें.

NTA CUET PG Result 2026: यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्स में एडमिशन पाने के पात्रता मानदंड

किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को वहां के पात्रता मानदंड को जरूर चेक कर लेना चाहिए. यूनिवर्सिटी एनटीए के सीयूईटी पीजी का रिजल्ट जारी करने के बाद इसके स्कोर कार्ड के आधार पर अपनी-अपनी काउंसलिंग करवाएंगे. सीयूईटी पीजी की परीक्षा में सभी सही जवाब के लिए उम्मीदवारों को 4 नंबर दिए जाएंगे, जबकि गलत जवाब के लिए एक नंबर काट लिए जाएंगे. वहीं, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है, तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा. CUET PG 2026 परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है. हालांकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले वे जिस यूनिवर्सिटी में आवेदन करना चाहते हैं, उसकी आयु से जुड़ी पात्रताओं को जरूर चेक कर लें.

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