Korean Love Game: 'लेवल पूरा करने' का साइकोलॉजिकल दबाव, कैसे ब्रेन को हाईजैक करती है गेमिंग की लत

यात्रियों की नाराजगी के बाद रेलवे का फैसला, वंदे भारत स्लीपर के मेन्यू में जुड़े नॉनवेज ऑप्शन

रक्षा मंत्री ने किया स्पष्ट, पाकिस्तान की गिरफ्त से छूटता जा रहा है बलूचिस्तान...

ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है

न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...

2 लाख से कम की ये है Triumph की सबसे सस्ती बाइक, महीने की इतनी EMI देकर ले आएं घर

एजुकेशन

एजुकेशन

एनटीए ने जारी की JEE Main 2026 की प्रोविजनल आंसर की, जानिए उम्मीदवार कब से कर सकेंगे चैलेंज

एनटीए ने जेईई मेन 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर दी है. उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स के जरिए आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. 

राजा राम

Updated : Feb 04, 2026, 05:15 PM IST

एनटीए ने जारी की JEE Main 2026 की प्रोविजनल आंसर की, जानिए उम्मीदवार कब से कर सकेंगे चैलेंज

एनटीए ने जारी की JEE Main 2026 की प्रोविजनल आंसर की

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन-1 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. यह आंसर-की 4 फरवरी 2026 को आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना आंसर की जांच कर सकते हैं. इसके साथ ही एनटीए ने आंसर-की को चैलेंज करने का विकल्प भी दिया है, जिससे उम्मीदवार अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. एनटीए ने परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर दी है. उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स के जरिए आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. 

उम्मीदवार को 200 रुपये शुल्क देना होगा

अगर किसी उम्मीदवार को आंसर-की में किसी सवाल के उत्तर पर आपत्ति है, तो वह उसे ऑनलाइन चैलेंज कर सकता है. इसके लिए एनटीए ने ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव कर दिया है. उम्मीदवार 6 फरवरी 2026 की रात 11:50 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. तय समय के बाद किसी भी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. प्रत्येक सवाल को चैलेंज करने के लिए उम्मीदवार को 200 रुपये शुल्क देना होगा. यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा. आपत्ति दर्ज करते समय उम्मीदवारों को सही और स्पष्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ताकि उनकी आपत्ति पर सही तरीके से विचार किया जा सके. 

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति दर्ज करें

एनटीए द्वारा जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन-1 की परीक्षा 21, 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को आयोजित की गई थी. यह परीक्षा देश के 311 शहरों और विदेश के 15 शहरों में कुल 642 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में हुई थी. परीक्षा के नियमों के अनुसार, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाता है. आंसर-की पर आई आपत्तियों की समीक्षा के बाद एनटीए फाइनल आंसर-की जारी करेगा, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आंसर-की की जांच करें और अगर जरूरत हो तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति दर्ज करें. 

