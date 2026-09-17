NTA ने जारी किया आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर, यूजीसी नेट से लेकर जेईई मेन तक... जानें कब होगा कौन-सा एग्जाम

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NTA Exam Calendar 2026-27: एनटीए ने दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है. जानें किस दिन होगा कौन-सा एग्जाम...
NTA Exam Calendar 2026-27: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में यूजीसी-नेट, जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट, जेईई मेन 2027 सेशन 1, NIFT एंट्रेंस एग्जाम, CMAT, CUET पीजी और दूसरी परीक्षाओं के तारीखों की जानकारी दी गई है. एनटीए ने बताया कि परीक्षा की ये तारीखें संभावित हैं और प्रशासनिक या किसी दूसरी अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से इसमें बदलाव हो सकता है.
एग्जाम कैलेंडर में परीक्षा की संभावित समय और अवधि दी गई है जिससे इसकी तैयारी कर रहे उम्मीदवार, शैक्षणिक संस्थान और इससे जुड़े दूसरे लोग अपनी शैक्षणिक और परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की योजना बना सकें. उम्मीदवार एनटीए का ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.
यूजीसी-नेट दिसंबर सेशन का एग्जाम 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2026 के बीच होगी. एनटीए ने 20 और 21 दिसंबर को परीक्षा के बफर डेट के रूप में रखा है जिसे परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की ज्यादा संख्या के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर की परीक्षाएं 20 और 21 दिसंबर को आयोजित की जा सकती हैं. निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम 10 जनवरी 2027 को निर्धारित है. वहीं, जेईई मेन की सेशन 1 की परीक्षाएं 6 दिनों तक 22 से 24 जनवरी और फिर 28 से 30 जनवरी 2027 के बीच आयोजित की जाएंगी.
कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2 फरवरी 2027 को होगा, जबकि सीयूईटी पीजी की परीक्षाएं 17 दिनों तक 1 से 5, 8, 12-20 और फिर 25 मार्च 2027 तक आयोजित की जाएंगी. वहीं 30 और 31 मार्च 2027 को इस परीक्षा के बफर डेट के तौर पर रखा गया है.
यहां चेक करें NTA का ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर
National Testing Agency (NTA)— National Testing Agency (@NTA_Exams) September 16, 2026
Examination Calendar | 2026–27
The proposed schedule for NTA examinations from December 2026 to March 2027 has been released.
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Note: Dates are tentative and may… pic.twitter.com/fb9COqIOKC
एनटीए के मुताबिक वह परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए पारदर्शिता और दूसरी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत जानकारी, आवेदन शेड्यूल, एग्जाम का सिटी इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड और रिजल्ट से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को लिए नियमित रूप से एनटीए के वेबसाइट और एग्जाम पोर्टल को चेक करते रहें.
एनटीए ने साफ कर दिया है कि यह एग्जाम कैलेंडर किसी खास परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन नहीं है. डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और परीक्षा से जुड़ी सूचनाएं समय आने पर अलग से जारी की जाएंगी. परीक्षा एजेंसी ने उम्मीदवारों और संबंधित लोगों से सिर्फ ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट और एग्जाम पोर्टल पर जारी जानकारियों पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है.