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Re-NEET देने वालों के लिए बड़ा अपडेट! रिकॉर्डेड रिस्पांस जारी, अब OMR पर करें चैलेंज

NEET UG 2026: एनटीए ने नीट यूजी के रि-एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवारों की OMR शीट और रिकॉर्डेड आंसर अपने ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दिया है. जानें इसे कैसे चेक करें और गड़बड़ी होने पर कैसे करें ऑब्जेक्शन...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 14, 2026, 10:32 AM IST

Re-NEET देने वालों के लिए बड़ा अपडेट! रिकॉर्डेड रिस्पांस जारी, अब OMR पर करें चैलेंज

NEET UG 2026 OMR Sheet चेक कैसे करें? (Image: Official Website Screengrab)

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  • NTA ने जारी की OMR आंसर शीट और रिकॉर्डेड आंसर की स्कैन्ड कॉपी
  • उम्मीदवारों को दिया 15 जुलाई तक ऑब्जेक्शन का मौका
  • एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से नीट पोर्टल पर चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स
  • हर चैलेंज उम्मीदवारों को देनी होगी 200 रुपयों की प्रोसेसिंग फीस

NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के रि-एग्जाम में शाम हुए कैंडिडेट्स की OMR आंसर शीट और रिकॉर्डेड आंसर की स्कैन की गई कॉपी जारी कर दी है. इन डॉक्यूमेंट्स को नीट पोर्टल पर अपलोड किया गया है और OMR शीट की स्कैन की हुई कॉपी को कैंडिडेट्स को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है. इससे उम्मीदवार अपनी आंसर की समीक्षा कर सकते हैं और अगर उन्हें अपने मार्क किए गए जवाब में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो वे इसे चैलेंज कर सकते हैं. 

NEET UG 2026: कैसे कर सकते हैं आंसर शीट पर ऑब्जेक्शन?

उम्मीदवारों को नीट पोर्टल पर OMR आंसर शीट और रिकॉर्डेड आंसर देखने के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगइन करना होगा. डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने के लिए एनटीए ने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया है, जिसमें उम्मीदवार को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेजे गए पासवर्ड को एंटर करके अपनी पहचान वेरिफाई करनी होगी. 

नीट का चैलेंज पोर्टल कैंडिडेट्स को हाई-रिजॉल्यूशन स्कैन की गई ओएमआर शीट की तुलना स्कैनिंग सिस्टम के दर्ज किए गए आंसर से करने की सुविधा देता है. अगर आपका दर्ज किया कोई आंसर OMR शीट के जवाब से अलग है तो उम्मीदवार उस सवाल को सिलेक्ट करके उस ऑप्शन के बारे में बता सकते हैं जिसे उन्होंने चुना था. सवालों के अलावा उम्मीदवार रोल नंबर, बुकलेट नंबर या सेट कोड जैसे डेटा में हुई गड़बड़ियों को भी रिपोर्ट कर सकते हैं.

हर चैलेंज के लिए उम्मीदवार को 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन भुगतान करना होगा. बिना फीस पेमेंट के ऑनलाइन पोर्टल या किसी दूसरे माध्यम से की गई आपत्तियों पर एनटीए कोई विचार नहीं करेगा.  

NEET UG रि-एग्जाम की OMR शीट और रिकॉर्डेड आंसर चेक करने का डायरेक्ट लिंक- https://examinationservices.nic.in/neetc2026/root/CandidateLogin.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFcFR+natXIEjJ1rCf6DMgOr0FO08ClwO9m4YYQvMGcVT

NEET UG 2026: OMR शीट पर ऑब्जेक्शन से पहले जान लें NTA की चेतावनी

एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि OMR शीट को चैलेंज करने से पहले ध्यान से इसकी समीक्षा जरूर कर लें. सिर्फ नीले या काले बॉलपॉइंट पेन से एक गोले को पूरी तरह से काला किए गए उत्तर ही मान्य माने जाएंगे. एजेंसी ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि ऑब्जेक्शन के लिए छेड़छाड़ या संशोधित की गई ओएमआर तस्वीरों को अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा और ऐसा करने पर कैंडिडेट को बैन किया जा सकता है या उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

यह भी पढ़ें- NEET UG 2026 का रिजल्ट कब आएगा? आंसर की पर ऑब्जेक्शन से लेकर कॉलेज एडमिशन तक हर स्टेप आसान भाषा में समझिए

NEET UG 2026: कब हुआ था नीट यूजी का रि-एग्जाम?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 का रि-एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित किया था. यह परीक्षा देशभर के 5,440 केंद्रों और विदेशों में 14 केंद्रों पर आयोजित हुई थी और  इस एग्जाम में रजिस्टर्ड 22.79 लाख स्टूडेंट्स में से लगभग 20 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे. 

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