एजुकेशन

NTA ने CUET UG 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जारी किया अहम अपडेट, जानें डिटेल्स

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG को लेकर अपनी ऑफिशियल पोर्टल पर एक अहम अपडेट जारी किया है. जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 28, 2026, 01:14 PM IST

NTA ने CUET UG 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जारी किया अहम अपडेट, जानें डिटेल्स

CUET UG 2026

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG को लेकर अपनी ऑफिशियल पोर्टल पर एक अहम अपडेट जारी किया है. इस नोटिस में स्टूडेंट्स से आग्रह किया गया है कि वे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के लिए अपने आवेदन 30 जनवरी की आखिरी तारीख से काफी पहले जमा कर दें. एजेंसी ने आखिरी समय तक इंतजार न करने की चेतावनी दी है क्योंकि पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और टेक्निकल दिक्कतों से आखिरी समय में फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों को जूझना पड़ सकता है.

CUET UG 2026: कब से कब तक कर पाएंगे अप्लाई?

CUET UG 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी से शुरू हो गया है और 30 जनवरी को रात 11:50 बजे बंद हो जाएगा. उम्मीदवार 31 जनवरी तक रात 11:50 बजे तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे. NTA ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे आवेदन प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी करने के लिए अपने फॉर्म को जल्द से जल्द अंतिम रूप दे दें. CUET UG 2026 परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में 11 से 31 मई के बीच आयोजित होने की संभावना है. यह परीक्षा भारत भर के शहरों में कई केंद्रों के साथ-साथ देश के बाहर 15 केंद्रों पर भी आयोजित की जाएगी.

CUET UG केंद्रीय विश्वविद्यालयों और दूसरे भागीदार संस्थानों में ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए एक विंडो गेटवे के रूप में काम करता है. सीमित सीटों के लिए लाखों स्टूडेंट्स के प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद को देखते हुए समय पर रजिस्ट्रेशन को प्रवेश प्रक्रिया में पहला अहम कदम माना जा रहा है. एनटीए ने यह भी घोषणा की है कि 2 से 4 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी. जो उम्मीदवार आवेदन पत्रों में सुधार करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं. हालांकि इस दौरान उम्मीदवारों को अपने आवेदन के कुछ चुनिंदा डिटेल्स को ही एडिट करने की इजाजत होगी.

CUET UG 2026 के लिए कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल CUET पोर्टल के माध्यम से अपना CUET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते है. आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें- 
- CUET की वेबसाइट पर जाएं और नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी बुनियादी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें.
- रजिस्ट्रेशन के बाद भेजे गए क्रेडेंशियल्स का इस्तेनाल करके लॉग इन करें. अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक, श्रेणी और संपर्क जानकारी भरें.
- उन विषयों का चयन करें जिनके लिए आप परीक्षा देना चाहते हैं. अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें.
- आप उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान माध्यमों से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.
- आपको भविष्य में संदर्भ के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके सहेजना होगा.

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें. इनमें वैलिड फोटो आईडी कार्ड, जन्मतिथि सत्यापन के लिए कक्षा 10 का सर्टिफिकेट, कक्षा 12 की मार्कशीट या अगर परीक्षा दे रहे हैं तो स्कूल का विवरण, हाल की एक तस्वीर, हस्ताक्षर और कैटिगरी या दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) शामिल हैं.

