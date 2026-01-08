NTA JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 1 की सिटी स्लिप जारी, jeemain.nta.nic.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

NTA JEE Mains 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जेईई मेन 2026 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

NTA JEE Mains 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जेईई मेन 2026 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. इस परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से सिटी इंटीमेशन डाउनलोड कर सकते हैं. सिटी इंटीमेशन स्लिप में उस शहर की जानकारी दी गई है जहां जेईई मेन्स एग्जाम आयोजित होगा. एनटीए ने यह भी साफ किया है कि यह जेईई मेन 2026 सेशन 1 का एडमिट कार्ड नहीं है और एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा.

NTA JEE Mains 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

NTA JEE Mains 2026: कब होगी जेईई मेन्स की परीक्षा?

अगर किसी उम्मीदवार को जेईई (मेन) 2026 सेशन 1 के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो वह 011-40759000 पर संपर्क कर सकता है या jeemain@nta.ac.in पर ईमेल कर सकता है. जेईई मेन परीक्षा का पहला सेशन 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच निर्धारित है. 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को बीई/बीटेक के पेपर 1 की परीक्षा होगी. वहीं 29 जनवरी 2026 को बार्क (B. Arch) के लिए पेपर 2A, बी-प्लानिंग के लिए पेपर 2B और बी-आर्क और बी-प्लानिंग के लिए पेपर 2A और 2B की परीक्षा होगी. जेईई मेन के पहले सेशन का रिजल्ट 12 फरवरी 2026 तक घोषित किए जाएंगे.

जेईई मेन सेशन 2 का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2026 तक निर्धारित है. सेशन 2 का रिजल्ट 20 अप्रैल 2025 तक जारी किया जाएगा. जेईई मेन सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 2 से 9 अप्रैल 2026 के बीच होंगे. इससे संबंधित विस्तृत जानकारी एनटीए जल्द जारी करेगा.

NTA JEE Mains 2026: रिजल्ट के बाद क्या?

जेईई मेन परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे. जेईई एडवांस्ड 2026 की परीक्षा 17 मई को दो चरणों सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक (पेपर 1) और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (पेपर 2) तक आयोजित की जाएगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2026 से शुरू होगी.

जेईई मेन भारत में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन पाने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए नेशनल लेवल की प्रवेश परीक्षा है. इसका आयोजन एनटीआई, आईआईटी, सीएफटीआई और कई दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए किया जाता है. यह आईआईटी में प्रवेश के लिए जरूरी जेईई एडवांस्ड की योग्यता परीक्षा भी है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.