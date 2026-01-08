FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बीती रात 3 शहरों में फ्लैग मार्च. 150 कमांडोज ने की मॉक ड्रिल. वृंदावन में NSG की मॉक ड्रिल. उन्नाव-अलीगढ़ में भी फ्लैग मार्च, यूपी में शहर-शहर पुलिस का एक्शन. | गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह का शक्ति प्रदर्शन. 100 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले पूर्व बीजेपी सांसद.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
NTA JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 1 की सिटी स्लिप जारी, jeemain.nta.nic.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

जेईई मेन्स सेशन 1 की सिटी स्लिप जारी, jeemain.nta.nic.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

भारत पर 500% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के संकेत से शेयर बाजार में मचा हाहाकार

भारत पर 500% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के संकेत से शेयर बाजार में मचा हाहाकार

क्या है ग्रीन फाइल्स का सीक्रेट, जिन्हें ED रेड के बीच से उठा ले गईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी?

क्या है ग्रीन फाइल्स का सीक्रेट, जिन्हें ED रेड के बीच से उठा ले गईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

Indian Army में सिर्फ Unmarried उम्मीदवारों की भर्ती क्यों होती है? शादीशुदा की क्यों नहीं

Indian Army में सिर्फ Unmarried उम्मीदवारों की भर्ती क्यों होती है? शादीशुदा की क्यों नहीं

CES 2026: ऐसा लॉलीपॉप, जिसे खाते ही दिमाग में बजने लगेगा म्यूज़िक! जले-कटे का दाग हटाएगी ये डिवाइस

CES 2026: ऐसा लॉलीपॉप, जिसे खाते ही दिमाग में बजने लगेगा म्यूज़िक! जले-कटे का दाग हटाएगी ये डिवाइस

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

NTA JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 1 की सिटी स्लिप जारी, jeemain.nta.nic.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

NTA JEE Mains 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जेईई मेन 2026 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 08, 2026, 05:06 PM IST

NTA JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 1 की सिटी स्लिप जारी, jeemain.nta.nic.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

JEE Mains 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

NTA JEE Mains 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जेईई मेन 2026 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. इस परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से सिटी इंटीमेशन डाउनलोड कर सकते हैं. सिटी इंटीमेशन स्लिप में उस शहर की जानकारी दी गई है जहां जेईई मेन्स एग्जाम आयोजित होगा. एनटीए ने यह भी साफ किया है कि यह जेईई मेन 2026 सेशन 1 का एडमिट कार्ड नहीं है और एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा. 

NTA JEE Mains 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

NTA JEE Mains 2026: कब होगी जेईई मेन्स की परीक्षा?

अगर किसी उम्मीदवार को जेईई (मेन) 2026 सेशन 1 के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो वह 011-40759000 पर संपर्क कर सकता है या jeemain@nta.ac.in पर ईमेल कर सकता है. जेईई मेन परीक्षा का पहला सेशन 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच निर्धारित है. 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को बीई/बीटेक के पेपर 1 की परीक्षा होगी. वहीं 29 जनवरी 2026 को बार्क (B. Arch) के लिए पेपर 2A, बी-प्लानिंग के लिए पेपर 2B और बी-आर्क और बी-प्लानिंग के लिए पेपर 2A और 2B की परीक्षा होगी. जेईई मेन के पहले सेशन का रिजल्ट 12 फरवरी 2026 तक घोषित किए जाएंगे.

जेईई मेन सेशन 2 का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2026 तक निर्धारित है. सेशन 2 का रिजल्ट 20 अप्रैल 2025 तक जारी किया जाएगा. जेईई मेन सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 2 से 9 अप्रैल 2026 के बीच होंगे. इससे संबंधित विस्तृत जानकारी एनटीए जल्द जारी करेगा. 

NTA JEE Mains 2026: रिजल्ट के बाद क्या?

जेईई मेन परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे. जेईई एडवांस्ड 2026 की परीक्षा 17 मई को दो चरणों सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक (पेपर 1) और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (पेपर 2) तक आयोजित की जाएगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2026 से शुरू होगी.

जेईई मेन भारत में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन पाने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए नेशनल लेवल की प्रवेश परीक्षा है. इसका आयोजन एनटीआई, आईआईटी, सीएफटीआई और कई दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए किया जाता है. यह आईआईटी में प्रवेश के लिए जरूरी जेईई एडवांस्ड की योग्यता परीक्षा भी है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
Indian Army में सिर्फ Unmarried उम्मीदवारों की भर्ती क्यों होती है? शादीशुदा की क्यों नहीं
Indian Army में सिर्फ Unmarried उम्मीदवारों की भर्ती क्यों होती है? शादीशुदा की क्यों नहीं
CES 2026: ऐसा लॉलीपॉप, जिसे खाते ही दिमाग में बजने लगेगा म्यूज़िक! जले-कटे का दाग हटाएगी ये डिवाइस
CES 2026: ऐसा लॉलीपॉप, जिसे खाते ही दिमाग में बजने लगेगा म्यूज़िक! जले-कटे का दाग हटाएगी ये डिवाइस
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब
भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब
MORE
Advertisement
धर्म
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
MORE
Advertisement