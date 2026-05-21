UGC NET June 2026: उम्मीदवारों को बड़ी राहत! NTA ने बढ़ाई यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख

UGC NET June 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून की परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. जानें कैंडिडेट्स कब तक कर पाएंगे अप्लाई...

UGC NET June 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून की परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. 20 मई को एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया कि उम्मीदवारों से मिले अनुरोधों के बाद रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है. रिवाइज्ड टाइम टेबल के मुताबिक उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए तीन दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है.

रिवाइज्ड प्रोग्राम के अनुसार उम्मीदवार अब 23 मई 2026 को सुबह 10 बजे तक अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. इससे पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 थी. एग्जाम फीस का भुगतान करने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है. उम्मीदवार अब 23 मई 2026 को रात 11:50 बजे तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे. उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार 25 मई से 27 मई 2026 तक कर सकेंगे.

UGC NET June 2026: कैसे करें यूजीसी नेट अप्लाई?

यूजीसी नेट के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टोप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

- UGC NET 2026 Registration के लिंक पर क्लिक करें.

- नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे जरूरी डिटेल्स एंटर करें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें.

- जनरेट किए गए एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.

- एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल, एजुकेशनल और एग्जाम से जुड़े डिटेल्स को ध्यान से भरें.

- फोटो और साइन जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें.

- आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करें और फाइनल सबमिशन से पहले सभी डिटेल्स को सावधानी से रिव्यू कर लें.

- एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

उम्मीदवार इस लिंक पर क्लिक करके यूजीसी नेट जून 2026 का रिवाइज्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड, परीक्षा की तारीखों और सिटी इंटीमेशन स्लिप से जुड़े अपडेट्स के लिए ऑफिशियल पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें. यूजीसी नेट देश की प्रमुख पात्रता परीक्षाओं में से एक है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) प्रदान करने, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और भारत भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है.

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