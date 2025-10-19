NTA ने CMAT 2026 के लिए शुरू किया रजिस्ट्रेशन, cmat.nta.nic.in पर यूं करें अप्लाई

NTA ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. यहां जानें आवेदन शुल्क से लेकर बाकी सारी डिटेल्स...

CMAT 2026: NTA ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर 17 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2025 है. वहीं एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन विंडो 20 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी.

सीमैट 2026 एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के रूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें क्वॉन्टिटेटिव टेक्निक, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से सवाल पूछे जाएंगे.

CMAT 2026: आवेदन शुल्क

जनरल कैटिगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2,500 रुपये है, जबकि महिला उम्मीदवारों और आरक्षित श्रेणियों (जनरल-ईडब्ल्यूएस, एससी/एसटी, ओबीसी-एनसीएल, पीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूबीडी, और तीसरे लिंग) के लिए 1,250 रुपये का भुगतान करना होगा.

किसी भी प्रश्न के लिए उम्मीदवार एनटीए हेल्पलाइन 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या cmat@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं. विस्तृत जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवार आधिकारिक CMAT वेबसाइट देखें.

CMAT 2026 Registration: कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

1. ऑफिशियल NTA CMAT वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर CMAT 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें.

3. अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने के लिए जरूरी डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन करें.

4. लॉग इन करें और CMAT 2026 एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करें.

5. उपलब्ध भुगतान विधियों के माध्यम से आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

6. फॉर्म सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

7. भविष्य में इस्तेमाल के लिए कंफर्मेशन पेज की एक प्रति प्रिंट करें.

