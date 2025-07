अब भारत में होगी UK की पढ़ाई, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी को मिली UGC की मंजूरी, इस शहर में खुलेगा नया कैंपस

ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी को मुंबई में कैंपस खोलने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मंजूरी मिल गई है. इस कैंपस का संचालन अगले साल यानी 2026 से शुरू हो जाएगा. भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी को मुंबई में एक नया ‘एंटरप्राइज़ कैंपस’ बनाने के लिए भारत सरकार से एक आशय पत्र प्राप्त हुआ.

मुंबई एंटरप्राइज कैंपस ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से स्थापित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल कैंपस होगा. ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की कुलपति एवं अध्यक्ष एवलिन वेल्च ने कहा, 'हमें मुंबई में एक नया कैपस बनाने की अपनी मंशा की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. यह हमारे 150 साल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा.'

उन्होंने कहा, 'दो हफ्ते से भी कम समय पहले हमने ब्रिस्टल में ब्रिटेन का सबसे शक्तिशाली ‘सुपरकंप्यूटर’ शुरू किया था और अगले साल हम अपने नए ‘टेम्पल क्वार्टर एंटरप्राइज़ कैंपस’ के दरवाजे खोलेंगे. विश्वविद्यालय के लिए ऐसे महत्वपूर्ण समय में हमें दुनिया भर में साझेदारियां विकसित करने में खुशी हो रही है. इनका सार्थक प्रभाव होगा.'





