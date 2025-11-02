FacebookTwitterYoutubeInstagram
November School Holidays 2025: नवंबर के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अक्टूबर के महीने में त्योहारों की बंपर छुट्टियों के बाद अब नवंबर के महीने में स्कूल-कॉलेजों में सीमित छुट्टियां होंगी. जानें इस महीने कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 02, 2025, 01:54 PM IST

November School Holidays 2025: नवंबर के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

School Closed 

अक्तूबर के महीने में त्योहारों की बंपर छुट्टियों के बाद अब नवंबर के महीने में स्कूल-कॉलेजों में सीमित छुट्टियां होंगी. कुछ क्षेत्रीय और धार्मिक आयोजनों को छोड़कर ज़्यादातर स्कूल सामान्य रूप से चलते रहेंगे. यहां उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली जैसे भारत के बड़े राज्यों में प्रमुख सरकारी छुट्टियों के बारे में बताया गया है.

कन्नड़ राज्योत्सव- 1 नवंबर (शनिवार)
कर्नाटक में कन्नड़ राज्योत्सव को कर्नाटक स्थापना दिवस भी कहा जाता है. यह कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के एकीकरण का प्रतीक है. इस दिन कर्नाटक में स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. 

गुरु नानक जयंती - 5 नवंबर (बुधवार)
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में मनाया जाने वाला यह त्योहार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. अधिकांश उत्तरी राज्यों में इस दिन स्कूलों में आधिकारिक अवकाश रहता है.

नोंग्क्रेम नृत्य - 6 नवंबर (गुरुवार)
नोंग्क्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय की खासी जनजाति का एक पारंपरिक फसल उत्सव है. यह शिलांग के पास प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है. यह पांच दिवसीय आयोजन है और इस दौरान स्कूल बंद रहने की संभावना है.

वांगला महोत्सव - 7 नवंबर (शुक्रवार)
वांगला महोत्सव को 100 ढोल महोत्सव भी कहा जाता है. यह मेघालय की गारो जनजाति के लिए एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है. इस दौरान स्कूल बंद रहने की संभावना है.

कनकदास जयंती- 8 नवंबर (शनिवार)
कनकदास जयंती कर्नाटक के 16वीं शताब्दी के कवि, दार्शनिक और संत श्री कनकदास की जयंती के रूप में मनाई जाती है. इस दौरान स्कूल बंद रहने की संभावना है.

बाल दिवस – 14 नवंबर (शुक्रवार)
भारत के सभी राज्यों में मनाया जाने वाला यह दिन जवाहरलाल नेहरू की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है. कई स्कूल इस दिन मनोरंजक गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं.

गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस- 24 नवंबर (सोमवार)
इस दिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में श्रद्धा व्यक्त की जाती है. उत्तरी राज्यों में इस दिन स्कूल बंद रहते हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिमी राज्यों के स्कूल खुले रहते हैं.

इन छुट्टियों के अलावा नवंबर में पांच शनिवार और चार रविवार हैं. भारत भर में स्कूल आमतौर पर रविवार को बंद रहते हैं और शनिवार की स्कूल छुट्टियां अलग-अलग संस्थानों में अलग-अलग होती हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने स्कूलों से टाइम टेबल को जरूर चेक कर लें.

