अपनी लेखन से मशहूर दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को साल 2024 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इससे पहले दक्षिण कोरियाई लेखिका अपनी उपन्यास के लिए दुनियाभर में कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं.

Nobel Prize In Literature: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने घोषणा की है कि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया जाएगा. हान को यह पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है जो ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को दर्शाता है. हान 53 वर्ष की हैं और यह पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण कोरिया की पहली लेखिका हैं.

इंटरनेशनल बुकर प्राइज से भी सम्मानित

हान कांग का जन्म 1970 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर में हुआ. वह एक साहित्यिक परिवार से संबंध रखती हैं, जहां उनके पिता भी एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं.उन्होंने 1993 में विंटर इन सिओल समेत पांच कविताएं प्रकाशित करके एक कवि के रूप में अपनी यात्रा शुरू की. 1994 में, उन्होंने 'रेड एंकर' नामक उपन्यास के लिए सियोल शिनमुन स्प्रिंग लिटरेचर प्रतियोगिता जीती और इस तरह से उपन्यासकार के रूप में कदम रखा. गौरतलब है कि हान कांग को 'द वेजिटेरियन' के लिए इंटरनेशनल बूकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है.

दरअसल, यह पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है और इसकी कीमत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (1.1 मिलियन डॉलर)होती है. हान कांग की कुछ प्रमुख रचनाएं जिसमें 'द वेजिटेरियन', 'द व्हाइट बुक', 'ह्यूमन एक्ट्स' और 'ग्रीक लेसन्स'जैसी किताबें शामिल हैं. आपको बता दें कि उनकी लेखनी ने विश्वभर में पाठकों को प्रभावित किया है.दक्षिण कोरियाई लेखिका अपनी उपन्यास के लिए दुनियाभर में कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं.

इस वर्ष फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा मंगलवार को की गई थी. जिसमें जॉन जे. हॉपफील्ड और जेफ्री ई.हिंटन को ये अवार्ड देने का ऐलान किया गया था. इन दोनों को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास और मशीन लर्निंग को आगे बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है.

2024 के नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत रसायन विज्ञान के क्षेत्र में तीन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के अनुसार, डेविड बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए वहीं, डेमिस हसाबिस और जॉन एम. जम्पर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया जाएगा.

सोमवार को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई थी. इस साल, अमेरिका के विक्टर एंब्रोस और गैरी रुवकुन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है. दोनों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है.

विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं की पहचान की गई है, जो वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

