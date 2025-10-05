ना बड़ी डिग्री ना ऊंचा पद, फिर भी कमाई 2 करोड़... सफाईकर्मी के इनकम का सीक्रेट जान हैरान रह गए लोग

Add DNA as a Preferred Source
आज हम आपको जिस सफाईकर्मी से मिलवाने वाले हैं वह कुछ हजार नहीं बल्कि साल में करोड़ों रुपये कमाता है. इस शख्स की कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

जया पाण्डेय

Updated : Oct 05, 2025, 02:59 PM IST

सफाईकर्मी का नाम सुनते ही कुछ हजार कमाने वाले शख्स का चेहरा जेहन में घूमता है. मगर आज हम आपको जिस सफाईकर्मी से मिलवाने वाले हैं वह कुछ हजार नहीं बल्कि साल में करोड़ों रुपये कमाता है. इस शख्स की कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया है. 

जापान की राजधानी टोक्यो में 56 साल कोइची मत्सुबारा रहते हैं. वे सालाना 30 मिलियन येन (करीब 1.83 करोड़ रुपये) से ज़्यादा कमाते हैं. यह कमाई घर के किराए और निवेश किए गए पैसों से मिलने वाले ब्याज से होती है. इसके बावजूद वह चौकीदारी का भी काम करते हैं और बिल्डिंग की साफ सफाई भी करते हैं. 

यह भी पढ़ें- इतना छोटा सा सिम कार्ड और उसमें भी एक कोना कटा हुआ, जानें इसके पीछे की स्मार्ट टेक्नोलॉजी

कोइची मात्सुबारा क्या करते हैं?

द गोल्ड ऑनलाइन के अनुसार मात्सुबारा एक आवासीय इमारत में अंशकालिक सफाईकर्मी के रूप में काम करते हैं. वह इमारत के सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई करते हैं और छोटे-मोटे रखरखाव के काम संभालते हैं. वह हफ़्ते में तीन दिन चार घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं. इस नौकरी से उन्हें लगभग 100,000 येन (लगभग ₹60,354) प्रति माह की कमाई होती है. एससीएमपी के अनुसार यह टोक्यो के औसत मासिक वेतन 350,000 येन (लगभग ₹211,240) से काफी कम है.

सादा जीवन पसंद करते हैं

मत्सुबारा का कहना है कि उनका सादा जीवन उनकी अपनी पसंद है. उन्हें शारीरिक श्रम के ज़रिए सक्रिय और स्वस्थ रहना अच्छा लगता है इसीलिए इस उम्र में भी उन्हें इमारत को साफ़-सुथरा रखने में संतुष्टि मिलती है. वह अनावश्यक विलासिता से भी दूर रहते हैं. उनका कहना है कि सादगी से जीवन जीने से उन्हें बहुत अच्छा लगता है. इमारत के सबसे अमीर लोगों में से एक होने के बावजूद मत्सुबारा अपनी पहचान छिपाए रखते हैं. वह अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करते. उनकी कहानी ने उन्हें स्थानीय मीडिया में अदृश्य करोड़पति का उपनाम दिलाया है.

यह भी पढ़ें- DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान

'खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण रखें'

माध्यमिक शिक्षा के बाद मत्सुबारा ने एक कारखाने में काम किया. उनका मासिक वेतन 180,000 येन (1,220 अमेरिकी डॉलर) था. उन्होंने अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखा. कुछ ही साल में उन्होंने लगभग 30 लाख येन (20,000 अमेरिकी डॉलर) बचा लिए.

सही जगहों पर निवेश करना

सबसे पहले उन्होंने अपनी बचत से अपना पहला स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदा. उन्होंने कहा, 'उस समय आवास बाजार अपने सबसे निचले स्तर पर था. मैंने खालीपन से बचने के लिए कदम उठाए और जल्दी ही कर्ज़ चुका दिया. धीरे-धीरे मैंने अपनी संपत्तियां बढ़ा लीं. आज टोक्यो और उसके आसपास उनके पास सात अपार्टमेंट हैं. वह उन्हें किराए पर देते हैं. वह शेयरों और फंडों में भी निवेश करते हैं. अपनी अपार संपत्ति के बावजूद मत्सुबारा एक मितव्ययी और सादा जीवन जीते हैं.

