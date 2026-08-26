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BA, B.Sc और B.Com के बाद नौकरी की गारंटी नहीं! नीति आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

नीति आयोग ने स्किल को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ग्रेजुएट बेरोजगारी दर के आंकड़े भी बताए गए हैं. साथ ही 12वीं के बाद बीए, बीएससी और बीकाॅम जैसे कोर्स को लेकर भी कई चीजों का जिक्र किया गया है.

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Manoj Mishra

Updated : Aug 26, 2026, 08:54 AM IST

BA, B.Sc और B.Com के बाद नौकरी की गारंटी नहीं! नीति आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

सांकेतिक फोटो (इमेज क्रेडिट - freepik)
 

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  • नीति आयोग ने बीए और बीएससी कोर्स को लेकर रिपोर्ट जारी की है 
  • रिपोर्ट में ग्रेजुएट लोगों में बेरोजगारी का भी जिक्र किया गया है 
  • आयोग ने यह भी बताया कि किन सेक्टरों में ध्यान देने की जरूर है 
  • आइए जानते हैं कि आयोग की रिपोर्ट में क्या-क्या बताया गया है

12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अधिकांश छात्र नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. वहीं बहुत से छात्र ऐसे हैं, जो BA, B.Sc और B.Com जैसे पारंपरिक कोर्स की पढ़ाई करते हैं. अब नीति आयोग ने बीए, बीएससी और बीकाॅम को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है. साथ ही आयोग ने यह भी बताया कि ग्रेजुएट लोगों में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है. आइए जानते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बीए, बीएससी और बीकाॅम को लेकर क्या बात कही गई है. 

क्या BA, B.Sc और B.Com के बाद मिल जाती है नौकरी?

देश में स्किलिंग सिस्टम में बदलाव की नई कोशिशों के बीच, नीति आयोग ने बताया है कि ग्रेजुएट लोगों में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है. आयोग का कहना है कि BA, B.Sc और B.Com जैसी आम डिग्रियों पर बहुत ज्यादा निर्भरता इस समस्या को बढ़ा रही है, क्योंकि इनसे अक्सर सीधे तौर पर नौकरी नहीं मिलती.

क्या सीखने से मिलेगी नौकरी?

नीति आयोग ने ग्रीन इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर में खास स्किल सिखाने वाले और नौकरी से जुड़े प्रोग्राम शुरू करने और अप्रेंटिसशिप पर ज्यादा ध्यान देने की वकालत की है. आयोग ने कहा कि भारत में 90% से ज्यादा ग्रेजुएट ऐसी नौकरियों में हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं हैं.

इन कोर्स से नहीं होती जाॅब की गारंटी

विकसित भारत के लिए स्किलिंग की नई सोच नाम से जारी रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा कि देश में हायर और टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई जाने वाली चीजों और लेबर मार्केट की जरूरतों के बीच एक बुनियादी अंतर है.

 ज्यादातर संस्थानों में सिलेबस पुराने हैं और इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के हिसाब से नहीं हैं. इसका नतीजा यह होता है कि डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट तो मिल जाते हैं, लेकिन उनसे हमेशा नौकरी मिलने की गारंटी नहीं होती. इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के आंकड़ों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट ही अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरियों में हैं.

देश में कितने ग्रेजुएट हैं बेरोजगार?

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में पढ़े-लिखे लोगों में बेरोजगारी का स्तर काफी ऊंचा है. ग्रेजुएट लोगों में बेरोजगारी दर 13% है और ग्रेजुएट महिलाओं में यह 20.4% है, जो देश की 3.2% की बेरोजगारी दर से अधिक है. 

कितने कर रहे बीए, बीएससी और बीकाॅम की पढ़ाई?

नीति आयोग ने कहा कि नौकरी मिलने की कम संभावना वाले सामान्य डिग्री प्रोग्राम की तरफ लोगों का बहुत ज्यादा झुकाव इस समस्या को और बढ़ा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले 3.4 करोड़ स्टूडेंट्स में से 1.13 करोड़ छात्र सिर्फ बीएक की पढ़ाई कर रहे हैं. वहीं B.A., B.Sc. और B.Com की पढ़ाई करीब 2 करोड़ से अधिक छात्र कर रहे हैं. 

8.7 करोड़ लोग किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट ने बताया कि 15 से 29 साल की उम्र के 8.7 करोड़ लोग, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न नौकरी कर रहे हैं और न ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं. इस साल की शुरुआत में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट में भी पढ़े-लिखे युवाओं के बीच ज्यादा बेरोजगारी की बात कही गई थी.

रिपोर्ट से पता चला कि 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी 1983 में 35% से बढ़कर 2023 में 39% हो गई और 25 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं में भी बेरोजगारी 1983 में 12% से बढ़कर 2023 में 20% हो गई.

ये भी पढ़ें - पाकिस्तान के किराना हिल्स पर क्या हुआ था? भारत ने किया था हमला! पूर्व CDS ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी

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