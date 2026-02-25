NMMS Result 2026 Maharashtra: MSCE पुणे ने जारी की 8वीं कक्षा की स्कॉलरशिप के लिए मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक

NMMS Result 2026 Maharashtra: महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने 2025-26 सेशन के लिए महाराष्ट्र एनएमएमएस रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. जानें डिटेल्स...

NMMS Result 2026 Maharashtra: पुणे स्थित महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने 2025-26 सेशन के लिए महाराष्ट्र एनएमएमएस रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. कक्षा 8 के स्कॉलरशिप एग्जाम में शामिल हुए स्टूडेंट्स अब ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अपना रिजल्ट और स्टेट मेरिट लिस्ट देख सकते हैं. नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का आयोजन हर साल होता है और इसका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर आर्थिक वर्गों से शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना और उन्हें वित्तीय सहायता देना है. स्टेट वाइज रिजल्ट जारी होने के बाद महाराष्ट्र के उम्मीदवार अब ऑनलाइन माध्यम से अपने स्कोर, रैंकिंग और सिलेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

NMMS Result 2026 Maharashtra: कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट mscenmms.in या mscepune.in पर जाएं.

- होम पेज पर पहुंचने के बाद Maharashtra NMMS Result 2026 या NMMS Merit List 2025-26 के लिंक पर जाएं.

- आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में दिखाई देगा.

NMMS Result 2026 Maharashtra चेक करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट में दी गई डिटेल्स को सावधानी से वेरिफाई कर लेना चाहिए. स्कोरकार्ड में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम और कोड और MAT और SAT दोनों परीक्षाओं में मिले मार्क्स शामिल होते हैं. इसमें टोटल मार्क्स, कट-ऑफ डिटेल्स और राज्य या जिला स्तर पर उम्मीदवार की रैंक का भी उल्लेख होता है. साथ ही इसमें फाइनल सिलेक्शन स्टेटस यानी उम्मीदवार स्कॉलरशिप के योग्य है या नहीं, इसकी भी जानकारी दी गई होती है.

NMMS Result 2026 Maharashtra: छात्रवृत्ति योजना और पात्रता मानदंड

एनएमएमएस योजना शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत संचालित होती है और इसका उद्देश्य कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या को कम करना है. सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को कक्षा 9 से 12 तक हर वर्ष 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो हर महीने 1000 रुपये के बराबर है.

पात्रता के लिए स्टूडेंट्स को कक्षा 7 में कम से कम 55 प्रतिशत मार्क्स हासिल होने चाहिए. माता-पिता की सालाना आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर टॉप 11,682 उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप दी जाती है.

NMMS Result 2026 Maharashtra: रिजल्ट जारी होने के बाद आगे के कदम

जिन स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में है, उन्हें अपने-अपने स्कूलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा. अपने पैरेंट्स के साथ जॉइंट अकाउंट खोलने और उसे आधार नंबर के साथ लिंक करना ही स्कॉलरशिप की राशि पाने का एकमात्र तरीका है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित नजर बनाकर रखनी चाहिए.

