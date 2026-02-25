FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20 वर्ल्ड कप के बीच Rinku Singh के पिता की हालत गंभीर, CCU में हुए भर्ती

1 या 2 नहीं, कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा चुके हैं शाहिद कपूर; यहां है लिस्ट! आखिरी फिल्म का नाम सुन पकड़ लेंगे माथा

पाकिस्तान: आत्मघाती हमलावर ने पंजाब में खुद को उड़ाया, 4 पुलिसकर्मियों की मौत, वीडियो में देखें भयावह मंजर

कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

एजुकेशन

NMMS Result 2026 Maharashtra: MSCE पुणे ने जारी की 8वीं कक्षा की स्कॉलरशिप के लिए मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक

NMMS Result 2026 Maharashtra: महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने 2025-26 सेशन के लिए महाराष्ट्र एनएमएमएस रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. जानें डिटेल्स...

Jaya Pandey

Updated : Feb 25, 2026, 06:42 PM IST

NMMS Result 2026 Maharashtra: MSCE पुणे ने जारी की 8वीं कक्षा की स्कॉलरशिप के लिए मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक

NMMS Result 2026 Maharashtra (Image: Official Website Screengrab)

NMMS Result 2026 Maharashtra: पुणे स्थित महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने 2025-26 सेशन के लिए महाराष्ट्र एनएमएमएस रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. कक्षा 8 के स्कॉलरशिप एग्जाम में शामिल हुए स्टूडेंट्स अब ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अपना रिजल्ट और स्टेट मेरिट लिस्ट देख सकते हैं. नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का आयोजन हर साल होता है और इसका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर आर्थिक वर्गों से शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना और उन्हें वित्तीय सहायता देना है. स्टेट वाइज रिजल्ट जारी होने के बाद महाराष्ट्र के उम्मीदवार अब ऑनलाइन माध्यम से अपने स्कोर, रैंकिंग और सिलेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं. 

NMMS Result 2026 Maharashtra: कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट  mscenmms.in या mscepune.in पर जाएं.
- होम पेज पर पहुंचने के बाद Maharashtra NMMS Result 2026 या NMMS Merit List 2025-26 के लिंक पर जाएं.
- आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में दिखाई देगा.

NMMS Result 2026 Maharashtra चेक करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट में दी गई डिटेल्स को सावधानी से वेरिफाई कर लेना चाहिए. स्कोरकार्ड में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम और कोड और MAT और SAT दोनों परीक्षाओं में मिले मार्क्स शामिल होते हैं. इसमें टोटल मार्क्स, कट-ऑफ डिटेल्स और राज्य या जिला स्तर पर उम्मीदवार की रैंक का भी उल्लेख होता है. साथ ही इसमें फाइनल सिलेक्शन स्टेटस यानी उम्मीदवार स्कॉलरशिप के योग्य है या नहीं, इसकी भी जानकारी दी गई होती है. 

NMMS Result 2026 Maharashtra: छात्रवृत्ति योजना और पात्रता मानदंड

एनएमएमएस योजना शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत संचालित होती है और इसका उद्देश्य कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या को कम करना है. सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को कक्षा 9 से 12 तक हर वर्ष 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो हर महीने 1000 रुपये के बराबर है.
पात्रता के लिए स्टूडेंट्स को कक्षा 7 में कम से कम 55 प्रतिशत मार्क्स हासिल होने चाहिए. माता-पिता की सालाना आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर टॉप 11,682 उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप दी जाती है.

NMMS Result 2026 Maharashtra: रिजल्ट जारी होने के बाद आगे के कदम 

जिन स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में है, उन्हें अपने-अपने स्कूलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा. अपने पैरेंट्स के साथ जॉइंट अकाउंट खोलने और उसे आधार नंबर के साथ लिंक करना ही स्कॉलरशिप की राशि पाने का एकमात्र तरीका है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित नजर बनाकर रखनी चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके
कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
