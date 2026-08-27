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CJI आने वाले थे, लेकिन अचानक रद्द हो गया कन्वोकेशन... जानें नेशनल लॉ स्कूल ने क्या बताई वजह

नेशनल लॉ स्कूलों में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अब बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने अपना कन्वोकेशन कैंसिल कर दिया है, जानें क्या है वजह...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 27, 2026, 05:39 PM IST

CJI आने वाले थे, लेकिन अचानक रद्द हो गया कन्वोकेशन... जानें नेशनल लॉ स्कूल ने क्या बताई वजह

NLSIU ने कैंसिल किया कन्वोकेशन. (Image: ANI)

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नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु ने अपना 34वां कन्वोकेशन कैंसिल कर दिया है. यह फैसला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 12 सितंबर को दीक्षांत समारोह आयोजित करने की सूचना देने के कुछ हफ्ते बाद लिया गया. 27 अगस्त को NLSIU ने एक नोटिस जारी कर कहा कि कन्वोकेशन रद्द होने के बावजूद स्टूडेंट्स को उनकी डिग्रियां दी जाएंगी.

नोटिस के मुताबिक, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के कैंपस से अपनी डिग्री पा सकते हैं या फिर वे इसे कूरियर से भी मंगवा सकते हैं. नोटिस में कहा गया कि आगे की प्रक्रिया और फॉर्म जल्द ही स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए जाएंगे. 

कन्वोकेशन कैंसिल करने की NLSIU ने क्या बताई वजह?

यूनिवर्सिटी ने अपने कन्वोकेशन रद्द करने के फैसले के लिए अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया है. लेकिन माना जा रहा है कि स्टूडेंट्स के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को इस समारोह को बुलाने के फैसले पर स्टूडेंट्स के भारी विरोध की वजह से यह कदम उठाया गया है.  

दरअसल, स्टूडेंट्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा और CJI सूर्यकांत की इस समारोह में प्रस्तावित भागीदारी का विरोध कर रहे थे. 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स और एल्युमिनाई ने बीसीआई से NALSAR के स्टूडेंट्स और टीचर्स से बिना शर्त माफी मांगने की डिमांड रखी थी.

कहां से शुरू हुआ विवाद?

यह पूरा विवाद 13 अगस्त को बीसीआई के लिए गए उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स के स्टेट बार काउंसिल इनरोलमेंट पर इस वजह से अस्थायी रोक लगा दी गई थी, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स सीजेआई की मौजूदगी का विरोध कर रहे थे. हालांकि चौतरफा दबाव के बाद बीसीआई ने कुछ ही घंटों में अपना यह आदेश वापस ले लिया था.

एनएलएसआईयू स्टूडेंट्स ने बीसीआई की इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया था और विरोध करने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स की पहचान करने के निर्देश को एक तरह का उत्पीड़न बताया था. इस बयान पर 165 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, 409 वर्तमान स्टूडेंट्स और 128 पूर्व स्टूडेंट्स सहित कुल 702 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे.

सूत्रों के मुताबिक,  बढ़ते तनाव के बीच सीजेआई सूर्यकांत ने स्टूडेंट्स की चिंताओं को सुनने और समझने के लिए उनके साथ 90 मिनट की लंबी बातचीत भी की थी. इसके बाद आखिरकार यूनिवर्सिटी को कन्वोकेशन रद्द करने का कदम उठाना पड़ा.


 

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