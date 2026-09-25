गुजरात यूनिवर्सिटी से BE, 30 साल का अनुभव... जानें स्टूडेंट का कॉलर पकड़ने वाले वायरल प्रोफेसर की पूरी एजुकेशन कुंडली

निरमा यूनिवर्सिटी में स्टैंडअप कॉमेडियन रजत सूद के प्रोग्राम के दौरान एक स्टूडेंट के टिप्पणी करने पर प्रोफेसर का उसे कॉलर पकड़कर धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जानें वायरल हो रहे ये प्रोफेसर कौन हैं और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है...

निरमा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का स्टूडेंट के कॉलर पकड़कर धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है. (Image Credit: Nirma University/Viral Video Screengrab)

यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में स्टूडेंट का कॉलर पकड़ धमकाते नजर आए प्रोफेसर

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं वायरल प्रोफेसर

एकेडमिक्स में 30 साल का अनुभव, कर चुके हैं पीएचडी

6 किताबें हो चुकी हैं पब्लिश, इंटरनेशनल जर्नल में छप चुके हैं 28 से ज्यादा रिसर्च पेपर

अहमदाबाद की निरमा यूनिवर्सिटी के इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. टेक्नोफोरा 2026 प्रोग्राम में स्टैंडअप कॉमेडियन रजत सूद का शो चल रहा था और इस दौरान कॉलेज के एक प्रोफेसर अपने मोबाइल फोन पर कुछ पढ़ रहे थे. ऑडियंस में मौजूद एक स्टूडेंट ने गोलमाल 3 का डायलॉग मारा- 'जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल के लिए निकलना है?'

इस पर प्रोफेसर ने जवाब दिया- तो निकल ले भाई. लेकिन इस तरह स्टूडेंट का खुद पर टिप्पणी करना प्रोफेसर को रास नहीं आया. उन्होंने उसे स्टेज पर बुलाया और कॉलर पकड़कर धमकाया- 'तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं. जिस दिन तुमने निरमा यूनिवर्सिटी के कैंपस में किसी भी फैकल्टी की बेइज्जती करने की कोशिश की, तुम हमेशा के लिए चले जाओगे.'





इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह प्रोफेसर कौन हैं और उनकी क्वॉलिफिकेशन क्या है?

कौन हैं निरमा यूनिवर्सिटी के वायरल प्रोफेसर?

वीडियो में वायरल हो रहे प्रोफेसर की पहचान डॉ. हिमांशु पटेल के तौर पर हुई है. वह निरमा यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं. निरमा यूनिवर्सिटी में मौजूद उनकी प्रोफाइल के मुताबिक, उनके पास 30 से ज्यादा साल का एकेडमिक्स, रिसर्च और इंडस्ट्री का अनुभव है.

डॉ. हिमांशु पटेल का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?

डॉ. हिमांशु ने साल 1993 में गुजरात यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है. इसके बाद आज वह जहां पढ़ा रहे हैं, उसी निरमा यूनिवर्सिटी से उन्होंने साल 2005 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री पूरी की है. इसके बाद उन्होंने साल 2018 में कादी सर्व विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी पूरी की है. पिछले 26 साल से वह निरमा यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं.

उनकी 6 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं. इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सेंसर्स एंड मेजरमेंट टेक्निक्स जैसे विषयों में उनके 28 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में छप चुके हैं. उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 30 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं.







कौन-कौन से अवॉर्ड्स से सम्मानित हो चुके हैं वायरल प्रोफेसर?

फिलहाल वह पांच पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं. उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं जिनमें एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवॉर्ड, सेक्शन लीडर ऑफ द ईयर अवॉर्ड और डिस्टिंग्विश्ड सोसाइटी सर्विस अवॉर्ड शामिल है.

वह साल 2011 से इंटरनेशनल सोसायटी ऑफ ऑटोमेशन के सीनियर मेंबर हैं और ISA डिस्ट्रिक्ट 14 (एशिया-पेसिफिक) के लिए स्टूडेंट अफेयर और आईएसए स्कॉलरशिप्स के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं. उनके पास ISTE और ACEEE की आजीवन सदस्यता भी है. वह टेक्नोलॉजी और रिसर्च ट्रस्ट के प्यूर्टो रिको साइंस के लिए एडवांस रिसर्च ग्रांट प्रोग्राम के एक्सपर्ट रिव्यूअर के तौर पर भी काम कर रहे हैं.



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