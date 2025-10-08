NIOS Hall Ticket 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

NIOS ने अक्टूबर-नवंबर 2025 सेशन के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड...

NIOS Hall Ticket 2025: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अक्टूबर-नवंबर 2025 सेशन के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन स्टूडेंट्स ने इन परीक्षाओं के लिए नामांकन किया है, वे अपने इनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. NIOS की ये परीक्षाएं 14 अक्तूबर से शुरू होकर 18 नवंबर 2025 तक चलेंगी.

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय और केंद्र की जानकारी जैसे डिटेल्स होंगे और बिना इसके परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी. जिन स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आ रही है, वे आखिरी समय के तनाव से बचने के लिए अपने रीजनल केंद्रों से तुरंत संपर्क करें.

NIOS Hall Ticket 2025 कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

- एनआईओएस की हॉल टिकट पोर्टल sdmis.nios.ac.in/search/hall-ticket पर जाएं.

- अपना 12 नंबरों का इनरोलमेंट नंबर एंटर करें.

- ड्रॉपडाउन मेनू से Hall Ticket for Theory Exam को सिलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

NIOS Hall Ticket डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.