NIOS Exam Date 2026: कब से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं? जानें कब जारी होगी डेटशीट

NIOS Exam Date 2026: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) मार्च 2026 में परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेगा. जानें एक बार जारी होने के बाद कैसे डाउनलोड कर सकेंगे डेटशीट...

NIOS Exam Date 2026: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) मार्च 2026 में परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेगा. एनआईओएस के कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा अप्रैल से मई 2026 के बीच आयोजित किए जाने की उम्मीद है. एनआईओएस कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा तारीख 2026 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर जारी करेगा. बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए परीक्षा की तारीख पहले से ही जारी कर दी है.

एनआईओएस की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 का आयोजन 17 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा. वहीं एनआईओएस का रिजल्ट 2026 जून 2026 में जारी किया जाएगा.

NIOS Exam Date 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे डेटशीट?

एनआईओएस कक्षा 12 और एनआईओएस कक्षा 10 की परीक्षा की डेटशीट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए स्टेप्स से इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट यानी nios.ac.in खोलें.

- मेनू बार से नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.

- परीक्षा और रिजल्ट पर क्लिक करें.

- अब NIOS Date Dheet 2026 PDF Download लिंक पर क्लिक करें.

- अब स्क्रीन पर डेट शीट की पीडीएफ फाइल दिखाई देगी.

- एनआईओएस डेट शीट 2026 को डाउनलोड करके सेव कर लें और भविष्य में संदर्भ के लिए इसे सुरक्षित रख लें.

