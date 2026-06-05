NIOS Class 12th Result 2026: एनआईओएस ने जारी किया 12वीं कक्षा का रिजल्ट, results.nios.ac.in पर ऐसे करें चेक

NIOS Class 12th Result 2026: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने अप्रैल सेशन का12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. आप नीचे बताए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फटाफट डाउनलोड करें प्रोविजनल मार्कशीट...

NIOS Class 12th Result 2026: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अप्रैल सेशन की 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपने इनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल करके ऑफिशियल एग्जाम पोर्टल से अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. NIOS की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 10 अप्रैल से 6 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. ऑनलाइन मार्कशीट में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल मार्क्स और स्टूडेंट्स का क्वॉलिफाइंग स्टेटस दिया गया है.

NIOS Class 12th Result 2026: कैसे चेक और डाउनलोड करें अपना 12वीं का रिजल्ट?

उम्मीदवार एनआईओएस सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट results.nios.ac.in पर जाएं.

- होमपेज पर मौजूद NIOS Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर करके सबमिट करें.

- आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.



NIOS Class 12th Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

जो उम्मीदवार अपने NIOS 12वीं के नतीजों से खुश नहीं हैं, वे अपनी आंसर शीट की रि-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 15 दिनों के अंदर 300 रुपये प्रति सब्जेक्ट का शुल्क देकर अप्लाई करना होगा. रि-चेकिंग के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 जून 2026 है. वहीं, पर्सनल डिटेल्स में सुधार या कैलकुलेशन की गलतियों के लिए 30 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा. नंबरों में 5% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी होने पर ही मार्क्स को रिवाइज किया जाएगा. वरना स्टूडेंट्स के नंबरों में कोई बदलाव नहीं होगा.

NIOS Class 12th Result 2026: कहां से मिलेगी ओरिजनल मार्कशीट?

स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर और एसएमएस के माध्यम से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. उम्मीदवार कुछ दिनों के बाद रीजनल सेंटर से अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट हासिल कर पाएंगे. अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट की एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए. हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन की दौड़ में इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है.

अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इसे ध्यान से चेक कर लेना चाहिए. अगर नाम, सब्जेक्ट कोड और मिले हुए नंबरों में कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो तुरंत इसे ठीक करवाने के लिए ऑफिशियल प्रोसेस का सहारा लें. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.



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