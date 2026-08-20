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NICL Assistant Admit Card 2026 इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड, 27 अगस्त को होने वाला है एग्जाम

NICL Assistant Admit Card 2026: NICL ने असिस्टेंट पदों के लिए होने वाले प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 20, 2026, 04:15 PM IST

NICL Assistant Admit Card 2026 इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड, 27 अगस्त को होने वाला है एग्जाम

NICL Assistant Admit Card 2026 इस लिंक से करें डाउनलोड. (Image Credit: Official Website Screengrab)

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NICL Assistant Admit Card 2026: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने असिस्टेंट के पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड आज, 20 अगस्त 2026 को जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 500 असिस्टेंट पदों पर भर्तियां की जानी है. जो उम्मीदवार 27 अगस्त 2026 को होने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वे NICL की ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की जरूरत होगी. 

NICL Assistant Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एनआईसीएल असिस्टेंट परीक्षा का एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार असिस्टेंट के पदों के लिए होने वाले प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं- 
- सबसे पहले ऑफिशियल  वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाएं.
- होमपेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं और यहां NICL Assistant Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें. 
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर एंटर करें और कैप्चा कोड भरें.
- अब आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें. 

NICL Assistant Admit Card 2026: परीक्षा वाले दिन एग्जाम हॉल पर क्या लेकर जाना होगा?

कैंडिडेट्स को परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर जाना जरूरी है. इसके अलावा वेरिफिकेशन के लिए वैलिड फोटो आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड  भी ले जाना जरूरी है. इसके साथ अपने फोटो आईडीकार्ड की फोटोकॉपी और एक हाल की तस्वीर भी साथ लेकर जाएं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट पहले एग्जाम हॉल पर पहुंचें, जिससे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके. 

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दी गई सभी जानकारियों को जरूर चेक कर लेना चाहिए. इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करना होगा.

NICL Assistant Admit Card 2026: एग्जाम पैटर्न क्या है?

एनआईसीएल असिस्टेंट एग्जाम दो चरणों में होगा. इसमें प्रीलिम्स एग्जाम और मेन्स एग्जाम शामिल है. प्रीलिम्स एग्जाम में तीन सेक्शन होंगे और यह 100 नंबरों का होगा. इसे पास करने वाले उम्मीदवारों को मेन्स एग्जाम में शामिल होना होगा. मेन्स एग्जाम में 5 सेक्शन होंगे और यह 200 नंबरों का होगा. इसके बाद रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम भी होगा. मेन्स एग्जाम 30 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है.

ध्यान रखें कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है. प्रीलिम्स और मेन्स दोनों ही परीक्षाओं में हर गलत जवाब पर एक चौथाई नंबर काट लिए जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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