NIACL AO Recruitment 2025: सरकारी बीमा कंपनी में अधिकारी बनने का शानदार मौका, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी बीमा कंपनी में अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके पास बढ़िया मौका है. NIACL ने एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के पदों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं, जानें सारी डिटेल्स...

NIACL AO Recruitment 2025: अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी बीमा कंपनी में अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके पास बढ़िया मौका है. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने साल 2025 के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स (AO) की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 550 खाली पदों को भरना है. इसमें स्केल-I के अंतर्गत जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों पद शामिल हैं. NIACL देश की टॉप सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में से एक है जिसकी काफी प्रतिष्ठा है.

NIACL AO Recruitment 2025: रजिस्ट्रेशन और आवेदन समय सीमा

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार NIACL AO 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है. अप्लाई करने, ऑनलाइन एप्लीकेशन को एडिट करने और एग्जाम फीस का भुगतान करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त 2025 है. उम्मीदवार 14 सितंबर 2025 तक अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं.

NIACL AO 2025: कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए. एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरी कैटिगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. जनरलिस्ट पद के लिए उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट होना चाहिए. वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं.

NIACL AO 2025 कैसे करें आवेदन?

अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के लिए इन उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1: ऑफिशियल वेबसाइट newindia.co.in पर जाएं.

2: होमपेज पर उपलब्ध Recruitment टैब पर क्लिक करें.

3: NIACL AO 2025 भर्ती लिंक चुनें और Apply Online पर क्लिक करें.

4: पूछे गए जरूरी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें.

5: दिशानिर्देशों के अनुसार स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.

6: नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें.

7: आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड, परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़ लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.