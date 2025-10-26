NHPC JE Admit Card 2025: एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर का एडमिट कार्ड nhpcindia.com पर जारी, 29 अक्टूबर को होगा एग्जाम

7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी
एजुकेशन
NHPC JE Admit Card 2025: NHPC ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. एनएचपीसी जेई परीक्षा 29 अक्तूबर को आयोजित होने वाला है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट...
NHPC JE Admit Card 2025: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHPC) ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. एनएचपीसी जेई परीक्षा 29 अक्तूबर को आयोजित होने वाला है. इस परीक्षा में लगभग 74000 उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने साथ एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी.
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए अपना एनएचपीसी जेई एडमिट कार्ड 2025 तुरंत डाउनलोड कर लें.
उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके फटाफट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-
- ऑफिशियस वेबसाइट nhpcindia.com पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर करियर बटन पर क्लिक करें.
- अब NHPC JE Admit Card 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाई देगा.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.
NHPC JE Admit Card 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक
