NHAI Summer Internship 2026: सरकारी इंटर्नशिप का गोल्डन चांस, NHAI दे रहा है ₹20 हजार कमाने का मौका

NHAI Summer Internship 2026: NHAI ने समर इंटर्नशिप के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. उम्मीदवार 15 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जानें योग्यता, स्टाइपेंड और बाकी डिटल्स...

NHAI Summer Internship 2026: अगर आप ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट हैं और किसी सरकारी संस्थान से इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने समर इंटर्नशिप के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. जो उम्मीदवार इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 15 अप्रैल 2026 तक NHAI की ऑफिशियल इंटर्नशिप पोर्टल internshipsatnhai.digitalindiacorporation.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

NHAI Summer Internship 2026: कब से कब तक चलेगी इंटर्नशिप?

NHAI यह इंटर्नशिप 4 मई से 5 जुलाई 2026 तक करवाएगा जिसमें स्टूडेंट्स को देश भर के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर व्यावहारिक अनुभव मिलेगा. इस इंटर्नशिप में सिविल इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, डेटा साइंस/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं. इसके अलावा इसमें कानून (बीए एलएलबी), कॉमर्स, साइंस (बीए/बीकॉम/बीएससी), मैनेजमेंट (एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग में एमबीए), कम्युनिकेशन और लाइब्रेरी साइंस जैसे नॉन-टेक्निकल फील्ड भी शामिल हैं.

सिलेक्टेड ट्रेनी NHAI हेडक्वॉर्टर और रीजनल ऑफिस में अनुभवी प्रोफेशनल्स के मार्गदर्शन में काम करेंगे जिससे उन्हें भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेलवेपमेंट इकोसिस्टम की प्रैक्टिकल समझ होगी. उन्हें 20,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड और ट्रेनिंग खत्म होने पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा.

NHAI Summer Internship 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

NHAI के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए NIRF रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट्स, टॉप लॉ यूनिवर्सिटी, टॉप मैनेजमेंट स्कूल और टॉप मास कॉम इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं.

NHAI Summer Internship 2026: कैसे करें आवेदन?

NHAI इंटर्नशिप के लिए एनएचएआई इंटर्नशिप पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसमें स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स देने होंगे और प्रोजेक्ट लोकेशन से जुड़ी अपनी चॉइस बतानी होगी. संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे स्टूडेंट्स के आवेदनों को वेरिफाई और अप्रूव करें. केवल संस्थानों से अप्रूव्ड आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक NHAI की वरीयता और उपलब्धता के आधार पर ही प्रोजेक्ट्स में इंटर्न को अलॉट किया जाएगा. डिटेल्ड गाइडलाइंस, मौजूदा प्रोजेक्ट्स और आवेदन प्रक्रिया के लिए स्टूडेंट्स को एनएचएआई इंटर्नशिप पोर्टल को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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