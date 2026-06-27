भारत में पेपर लीक का नया केस, महाराष्ट्र में परीक्षा से 24 घंटे पहले कैंसिल हुआ TET एग्जाम, जानें सारे अपडेट्स

महाराष्ट्र में रविवार 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है. ठाणे के भिवंडी में सीलबंद टीईटी प्रश्नपत्र के पन्ने बरामद होने के बाद यह कदम उठाया गया, जानें पूरा मामला...

महाराष्ट्र TET की परीक्षा 24 घंटे पहले हुई कैंसिल

राज्य के 1,028 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी ये परीक्षा

ठाणे में पेपर लीक का मामला

साल 2025 में कोल्हापुर में लीक हुआ था महाराष्ट्र TET का पेपर

महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 से पहले पेपर लीक का मामला सामने आया है. इसके बाद राज्य सरकार और महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार 28 जून को होने वाली इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है. यह फैसला परीक्षा शुरू होने से करीब 24 घंटे पहले लिया गया है. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से शनिवार को जारी आधिकारिक बयान में बताया गया, 'टीईटी 2026 की परीक्षा राज्यभर के 1,028 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी थी. हालांकि, भिवंडी पुलिस को शनिवार तड़के एक गोपनीय सूचना मिली. इस आधार पर की गई कार्रवाई में कुछ लोगों के पास से कथित तौर पर सीलबंद टीईटी प्रश्नपत्र के पन्ने बरामद किए गए.' इसके बाद परिषद के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर बरामद दस्तावेजों की जांच कराई गई. शुरुआती जांच के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

ठाणे से मिली TET के पेपर से जुड़ी सामग्री

ठाणे के भिवंडी से यह पेपर लीक की घटना सामने आई है. सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रश्नपत्र से जुड़ी सामग्री जब्त की और इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया. हालांकि पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान अभी तक पब्लिक नहीं की गई है. यह जांच की जा रही है कि प्रश्नपत्र किस तरह परीक्षा से पहले बाहर आया और कहीं इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं एक्टिव था.

अब कब होंगे महाराष्ट्र TET एग्जाम?

परिषद ने कहा कि लाखों उम्मीदवारों के भविष्य को देखते हुए किसी भी तरह की अनियमितता से समझौता नहीं किया जा सकता. इस वजह से परीक्षा को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है. मामले की जांच के बाद परीक्षा की नई तारीख जारी की जाएगी जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजन किया जा सके. इस बार महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा में करीब 4.28 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद थी. परिषद ने बताया है कि रिवाइज्ड एग्जाम डेट और इस परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

यहां चेक करें ऑफिशियल प्रेस रिलीज



यह पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया है. इससे पहले साल 2025 में भी कोल्हापुर में शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया था. इसके बाद परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे थे.