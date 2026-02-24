FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

NCERT की 8वीं कक्षा की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र, बताया क्यों बंधे होते हैं जज के हाथ

NCERT की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब विवादों में घिर गई है. इसके एक अध्याय में जूडिशरी सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों में 'न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार' का जिक्र किया गया है, जानें पूरा मामला...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 24, 2026, 11:02 AM IST

NCERT की 8वीं कक्षा की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र, बताया क्यों बंधे होते हैं जज के हाथ

NCERT 8th class book (Photo: Book Screengrab)

NCERT (नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब विवादों में घिर गई है. इस किताब में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका नाम के चैप्टर में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक सेक्शन शामिल किया गया है. इस अध्याय में जूडिशरी सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों में 'न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार' और जजों की पर्याप्त संख्या की कमी, जटिल कानूनी प्रक्रियाओं और खराब बुनियादी ढांचे जैसे कई कारणों से भारी मात्रा में लंबित मामले' के बारे में लिखा गया है.

पुरानी किताब में क्या था?

पुरानी किताब में न्यायपालिका की भूमिका, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, अदालतों की संरचना और उन तक पहुंच के बारे में ही बताया गया था. भ्रष्टाचार का कोई ज़िक्र नहीं था. हालांकि उसमें एक पैराग्राफ था जिसमें कहा गया था कि आम आदमी को न्याय मिलने में बाधा डालने वाला एक मुद्दा अदालतों द्वारा किसी मामले की सुनवाई में लगने वाला लंबा समय है. इसमें लिखा था 'न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है, यह मुहावरा अक्सर अदालतों द्वारा लिए जाने वाले इस लंबे समय को दर्शाता है.'

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग मामले

नई किताब में सुप्रीम कोर्ट (81,000), हाई कोर्ट (62,40,000) और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (4,70,00,000) में लंबित मामलों की अनुमानित संख्या के बारे में भी बताया गया है. एनसीईआरटी के निदेशक डीपी सकलानी ने नए सेक्शन पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया. उन्होंने किताब के प्रकाशन में देरी के बारे में पूछे गए सवाल का भी उत्तर नहीं दिया क्योंकि शैक्षणिक सत्र खत्म होने वाला है.

नई किताब के न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े सेक्शन में कहा गया है कि जज एक आचार संहिता से बंधे होते हैं जो न केवल अदालत में उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है, बल्कि अदालत के बाहर उनके आचरण को भी नियंत्रित करती है. इसमें जवाबदेही बनाए रखने के लिए न्यायपालिका के आंतरिक तंत्र और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से शिकायतें मिलने करने की प्रक्रिया का  भी उल्लेख किया गया है, साथ ही यह भी बताया गया है कि 2017 से 2021 के बीच ऐसी 1,600 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं.

इसमें कहा गया है, 'जिन मामलों में आरोप गंभीर होते हैं, संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित करके न्यायाधीश को पद से हटा सकती है. ऐसे प्रस्ताव पर उचित जांच के बाद ही विचार किया जाता है जिसके दौरान न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाता है.' फिर भी न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है. गरीबों और वंचितों के लिए इससे न्याय तक पहुंच का मुद्दा और भी गंभीर हो सकता है इसलिए न्यायिक प्रणाली में विश्वास बढ़ाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है.

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के अनुरूप एनसीईआरटी सभी कक्षाओं के लिए नई किताबें तैयार कर रहा है. अब तक कक्षा 1 से 8 तक की नई किताबें जारी की जा चुकी हैं. कक्षा 8 के सोशल साइंस की किताब का पहला भाग पिछले साल जुलाई में जारी किया गया था. 2005 के एनसीएफ पर आधारित पुरानी किताबों को कोविड महामारी के बाद उनकी सामग्री का भार कम कर दिया गया.

