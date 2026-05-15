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NEET UG Re Exam Date: स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म! NTA ने जारी की NEET UG री-एग्जाम की नई डेट

NTA NEET UG 2026 Re Exam Date: एनटीए ने पेपर लीक विवाद के बाद नीट यूजी की नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जानें अब-कब होगी परीक्षा और कैसे कर पाएंगे आवेदन...

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Jaya Pandey

Updated : May 15, 2026, 11:10 AM IST

NEET UG Re Exam Date: स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म! NTA ने जारी की NEET UG री-एग्जाम की नई डेट

NEET UG Re Exam Date 2026 (Image Credit: Canva)

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NEET UG Re Exam Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया. पेपर लीक विवाद के चलते एनटीए ने पिछली परीक्षा को रद्द कर दिया था. अब भारत सरकार की मंजूरी से 21 जून 2026 को दोबारा नीट यूजी की परीक्षा निर्धारित की है. एजेंसी ने स्टूडेंट्स से अनुरोध किया है कि वे इस परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें. 

एनटीए ने आगे कहा कि फीस पेमेंट करने से पहले उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म में भरी गई सभी डिटेल्स को ध्यान से वेरिफाई कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा. एनटीए ने यह भी बताया कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों की आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी जिन्होंने एप्लीकेशन शुल्क का भुगतान कर दिया है. उम्मीदवारों को एग्जाम से जुड़ी अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in को नियमित तौर पर विजिट करने की सलाह दी जाती है. एनटीए उम्मीदवारों को सलाह देता है कि वे आवेदन प्रक्रिया 20 मई से पहले पूरी कर लें.

NEET UG Re Exam Date:  कब तक कर पाएंगे नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन?

एनटीए ने यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे रजिस्ट्रेशन पोर्टल के 20 मई 2026 को रात 11:50 बजे से पहले अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें क्योंकि इसके बाद उन्हें आवेदन का मौका नहीं मिलेगा. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन  फॉर्म जमा नहीं किया है, उनसे ऑनलाइन आवेदन भरने, एग्जाम फीस का भुगतान करने और भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने के लिए कहा गया है.

एनटीए के नीट यूजी की परीक्षा की तारीखों के ऐलान से उन लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आई है जो प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताओं के आरोपों के कारण तनाव में थे. एनटीए के अनुसार दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. मई 2026 में आयोजित परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की जानकारी और चयनित परीक्षा केंद्र दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा में मान्य रहेंगे. नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स को पहले से भुगतान की गई फीस वापस कर दी जाएगी. दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए नया नीट एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. नीट का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट यूजी का पेपर लीक महाराष्ट्र के नासिक में शुरू हुआ, हरियाणा में फैला. यह राजस्थान के सीकर, जयपुर और जामवा रामगढ़ जैसे कई जिलों में छपी और बांटी गई और इसके बाद बिहार, केरल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और दूसरे कई राज्यों के उम्मीदवारों तक पहुंची.

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